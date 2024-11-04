投資者及理財教育委員會：「先買後付」趨普及 宜留意風險

在香港，「先買後付」在近年開始流行，這種支付方式讓消費者可以靈活地安排現金流，對收入不穩定或有短期資金需求的人來說，「先買後付」是一種靈活的支付方式，可以先消費再延後分期還款。然而，「先買後付」雖然提供了便利，但也存在一定的風險，消費者應先了解其特點，再選擇合適的付款方法。

若未能按時還款 恐付高額罰款

首先，「先買後付」平台允許消費者在免利息及免服務費的情况下，將消費金額分成多期還款。但如果消費者未能按時還款，則可能需要支付高額的罰款或利息，這會增加消費者的財務負擔。此外，由於消費者不需要立即支付全額費用，反而會容易疏忽了自己的財務狀况而過度消費，這可能令消費者累積多筆「先買後付」的債務。

或存手續費等隱藏費用

其次，「先買後付」的申請門檻通常較低，使一些沒有信用卡或信貸評分不足的消費者也能夠享受分期付款的便利。尤其是學生、家庭主婦或自由工作者等，「先買後付」提供一種新的付款選擇。可是如若消費者多次逾期還款，其信貸評分有可能受到負面影響。信貸評分差可能會影響到將來申請樓宇按揭、汽車貸款及信用卡等信貸產品。此外，信貸評分也有機會影響學生的就業前途，因為僱主可能要求查閱應徵者的信貸報告以了解其信貸情况。

消費者在結帳時選擇「先買後付」，通常可以將總額分期支付，一些「先買後付」平台會以「免息分期」做宣傳，但要留意實際上可能存在一些隱藏費用，包括手續費、逾期利息、延遲還款費用、提早清還費用或催收費用等。消費者在使用「先買後付」前，應了解所有可能的費用和罰款。

可善用投委會工具妥善理財

「先買後付」有其優點及要注意的地方，不論消費者如何選擇支付方法，最終都是要還清帳單全額。因此，購物時要保持理性，避免衝動消費，購買前先冷靜考慮自己的實際需要，利用投委會收支管家應用程式計劃開支預算。

若有意使用信貸支付產品，必須先充足了解其特點及費用，這才能以負責任的態度享受箇中便利。要更好地評估自己的財務和還款能力，可以使用投委會的貸款及債務計算機，確保在未來的還款期內能夠按時償還款項，亦可幫助你了解個人債務概况及妥善管理債務的實用貼士。

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