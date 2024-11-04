袁國守：美大選結果4情景分析

明天除了是美國總統選舉，亦是國會參眾兩院的選舉日，故最終選舉結果大致分為4種可能更合適。美國大選前，各家證券行及基金公司都花了不少心思分析賀錦麗或特朗普當選將帶來的潛在影響，當中瑞士百達資產管理多元資產高級策略師賽雅倫（Arun Sai）發表的評論，相當仔細，值得參考。

首先，賽雅倫認為，無論是賀錦麗還是特朗普當選美國總統，預期美國經濟將保持實現「軟着陸」的路徑，惟部分領域將會受到影響，包括政府債券、美國以外的股票市場、股票板塊和投資風格，尤其在選舉後3至6個月。

賽雅倫提出4種主要可能的結果，第一種是「溫和的美國優先主義」，即特朗普當選總統，國會分裂，這對對市場略有正面影響，此結果下美股可看好尤其是小型股，因受惠減稅，但美國可能再遇通脹，因此對債券稍為不利。第二種可能的結果是「激進到底」，意指特朗普當選總統，共和黨控制國會，在這種情况下，特朗普有權實施更激進計劃，令聯邦債務大幅增加，且大增關稅，故對美國國債非常不利，但對美股和美元有利，而銀行股會是明顯的贏家，因受惠於收益率上升，以及潛在的監管放鬆。

第三種結果是「幾乎維持現狀」，即賀錦麗當選總統，國會分裂，這一結果對美國經濟增長和通脹的影響都屬中性，而賀錦麗支持低碳經濟，故可再生能源、汽車和基礎設施股可看好，美元則看淡。第四種可能的結果是「風險規避」，代表賀錦麗當選總統，民主黨控制國會，這或導致市場風險偏好下降，因可能出現更高的企業稅和更嚴格的市場監管，雖不利於美股和其他風險市場，但有利瑞士和中國，因前者是防禦性股票，後者則因為貿易摩擦減少。

柏瑞投資亦有相近睇法，稱若賀錦麗獲勝，很可能加徵稅項及提高預算開支，此方向或刺激非美國資產的走勢，有利新興市場資產走高，尤其是墨西哥和中國，但美國資產未必能同樣受惠。該行認為，若特朗普獲勝，可能被視為對市場短期利好，但長遠情况或截然不同，因激進的關稅政策和移民限制，將為經濟帶來負面影響，儘管放寬其他方面的監管能抵消某程度上的影響。

若論市場最一致的看法，相信是認為無論賀錦麗或特朗普上台，長遠而言，美國預算赤字均會上升，隨之帶動通脹升溫，加上地緣政治不穩，未來半年至1年，黃金將繼續成為「贏家」，所以值得加入個人投資組合中。

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[袁國守 投資心戰室]