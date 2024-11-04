溫傑：碧瑤中線部署 分段建倉

簡介集團的清潔服務分部，其為政府轄下共7區街道提供清潔服務，服務人口約280萬，反映集團於香港清潔服務市場的領導地位。此外，集團亦為食物環境衞生署管理全港7區的政府場地清潔。至於其他提供服務的場地遍及各大醫院、政府診所、香港國際機場、學校、屋苑及私人機構等，顯示市場認可集團的專業服務。

上半年集團收入增加16.6%；當中，除了收入佔比最小的蟲害管理分部收入減少外，其他分別收入均增加。清潔分部期內收入突破10億元，按年增幅達20%。

根據管理層表示，此分部收入大升，主要由於集團與政府各部門及不同機構的新清潔服務合約所致。同期集團營運溢利升16.8%至3720萬元，公司權益股東應佔溢利增長11.2%至2427萬元，整體業績理想。

投資者往往較關心相關企業的現存合約，於今年6月30日，集團現存未到期合約總額接近46億元，其中約13億元將於今年底前確認，約20億元將於明年確認，餘下約12.8億元會於2027年及之後確認。數據預示未來收入及盈利增長有一定保證，提升業績的能見度。

展望未來，根據2022年香港固體廢物監察報告，香港每日生產約11,128公噸都市固體廢物，當中約三成為廚餘，即約3330公噸。

政府現時廚餘處理量只達每日約600公噸，無法滿足需求。由此可見，未來廚餘市場潛力龐大，集團作為香港廢物回收市場的領導者，將通過提供包括廚餘收集等各項回收服務，協助香港致力於2035年前實現「零廢堆填」的願景，並同時推動業務增長。

另一方面，政府正全速發展北部都會區，預計眾多公營房屋陸續落成，其中古洞北以及粉嶺北新發展區的公共屋邨，預計於2026年開始陸續入伙。北部都會區全面發展後，可提供約50萬個新增房屋單位，可望為集團多個核心業務帶來進一步發展的契機。

管理層表示，集團在致力提高各核心業務的市場份額的同時，積極於香港及以外地區擴張。同時因應公司的發展，適時尋找潛在的併購、合營、或新業務項目，加速未來業務增長。

現時集團市盈率不足6倍，股息則為5%以上，適合作中長線部署。惟要留意，股份交投相對淡靜，或需分段建倉。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]