moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

溫傑：碧瑤中線部署 分段建倉

【明報專訊】碧瑤綠色集團（1397）為香港最大的綜合環境服務集團之一，旗下共有四大業務分部，包括清潔服務、廢物處理及回收、園藝服務及蟲害管理；當中以首項業務佔比最重，以今年上半年計，單一分部貢獻總收入約80.2%、其他3個分部佔11.4、5.5及2.9%。

簡介集團的清潔服務分部，其為政府轄下共7區街道提供清潔服務，服務人口約280萬，反映集團於香港清潔服務市場的領導地位。此外，集團亦為食物環境衞生署管理全港7區的政府場地清潔。至於其他提供服務的場地遍及各大醫院、政府診所、香港國際機場、學校、屋苑及私人機構等，顯示市場認可集團的專業服務。

上半年集團收入增加16.6%；當中，除了收入佔比最小的蟲害管理分部收入減少外，其他分別收入均增加。清潔分部期內收入突破10億元，按年增幅達20%。

根據管理層表示，此分部收入大升，主要由於集團與政府各部門及不同機構的新清潔服務合約所致。同期集團營運溢利升16.8%至3720萬元，公司權益股東應佔溢利增長11.2%至2427萬元，整體業績理想。

投資者往往較關心相關企業的現存合約，於今年6月30日，集團現存未到期合約總額接近46億元，其中約13億元將於今年底前確認，約20億元將於明年確認，餘下約12.8億元會於2027年及之後確認。數據預示未來收入及盈利增長有一定保證，提升業績的能見度。

展望未來，根據2022年香港固體廢物監察報告，香港每日生產約11,128公噸都市固體廢物，當中約三成為廚餘，即約3330公噸。

政府現時廚餘處理量只達每日約600公噸，無法滿足需求。由此可見，未來廚餘市場潛力龐大，集團作為香港廢物回收市場的領導者，將通過提供包括廚餘收集等各項回收服務，協助香港致力於2035年前實現「零廢堆填」的願景，並同時推動業務增長。

另一方面，政府正全速發展北部都會區，預計眾多公營房屋陸續落成，其中古洞北以及粉嶺北新發展區的公共屋邨，預計於2026年開始陸續入伙。北部都會區全面發展後，可提供約50萬個新增房屋單位，可望為集團多個核心業務帶來進一步發展的契機。

管理層表示，集團在致力提高各核心業務的市場份額的同時，積極於香港及以外地區擴張。同時因應公司的發展，適時尋找潛在的併購、合營、或新業務項目，加速未來業務增長。

現時集團市盈率不足6倍，股息則為5%以上，適合作中長線部署。惟要留意，股份交投相對淡靜，或需分段建倉。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]