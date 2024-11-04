moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

袁國守：全球靜待美大選結果

【明報專訊】港股經歷9月及10月的大上大落後，近日回歸平淡，於20,000至21,000點窄幅上落，每日升跌僅數百點。10月埋單計，恒指累跌816點或近4%，11月首個交易日升189點，收報20,506點。市場持續觀望，因等候今個「多事之秋」的星期，重頭戲是明天（5日）舉行的美國總統大選，往後幾年全球政局和資產市場變化，或多或少都受到選舉結果影響，故市場屏息以待。

今期封面故事主角富蘭克林股票團隊基金經理Grant Bowers認為，不論美國總統大選結果如何，也不會影響當地龍頭科技股在未來幾年繼續投資AI相關基建，故旗下基金現仍重倉這類科技股。大選之後，聯儲局將於香港時間本周五（8日）公布議息結果，預期減息0.25厘，惟近日美國公布的經濟數據強勁，令往後減息增添變數。

當然，港股後市主要取決於內地政策去向，若主力炒港股，本周召開的全國人大常委會會議（4至8日）或許更重要，因預料將公布財政政策的具體細節。上周傳來內地新一輪債務置換規模或達10萬億元人民幣，惟大市反應冷淡，未見大幅抽升，故現時仍是採取「炒股不炒市」為上策。

明報經濟投資理財副採訪主任

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 主編的話]