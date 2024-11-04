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廖偉強：內地人才為樓市帶來機遇

標籤：廖偉強

【明報專訊】每個國家或城市要有好的發展，人才必不能缺乏。我們常說新加坡有什麼比香港優勝，但你可知道，新加坡的「居民人口」現時約有364萬，其餘為工作准證持有者或外籍幫傭等「非居民人口」，所以當地的實際公民人數未及香港一半。新加坡能夠有目前的成績，人才匯聚就是他的優勢。其實，香港近年也積極補充人才，香港其中一個明顯的優勢就是背靠祖國，所以來港的人才，當然是以內地人佔大多數。另一方面，在這兩年來到香港開展新生活的還有世界各地的人才，例如近日公布英國桌球天王、七屆世界冠軍奧蘇利雲，就經優才計劃成為香港居民，隨着更多人才移入為勞動市場、經濟、文化等帶來新動力，相信香港亦可以逐步走出這幾年的困境。

疫情後更多內地人移居香港，同時間亦有大批香港人每星期走上內地消費。不少港人都控訴本地消費力因此大量流失。但其實，香港從來都是自由進出的城市，人員及資金的流動絕對是正常的。這裏有自身的吸引力，只要認清優勢所在，多借鏡人家的長處，總可以在生意上發揮出來的。近年，亦有很多內地的品牌趁機進駐香港，如果他們認為香港的生意「無得做」，就不會貿然來港投資。筆者相信，不論內地的人才來港發展，或是內地企業進軍香港，對他們和對香港都是機會。至於地產市場其實也是一樣，大量內地人才和企業來港，不論是住宅及工商舖物業的需求都會增加，當需求增加，就必定帶動地產市場。筆者相信，目前的樓市對內地人才、內地投資者或內地企業來說，都是最佳的切入市場機會，或者再過10年，他們更會是本港新一批因在低位吸納地產物業而致富的人。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]