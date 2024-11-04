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布少明：多管齊下穩樓價

標籤：布少明

【明報專訊】日前金管局公布，今年第三季末，負資產住宅按揭貸款宗數約4.07萬宗，見近21年新高。相關數字看似駭人，但近期利好因素接踵而至，例如減息周期展開，未來香港息口很大可能慢慢回落；早前《施政報告》推出提振樓市及寬減按揭政策；加上漸漸有發展商已提價推售新盤及部分餘貨，相信有助多管齊下助樓市脫困。

事實上，樓價走勢已率先企穩，美聯樓價指數截至10月28日止報127.6點，按周升約0.25%，較3周前年內低位累升逾0.3%，相信未來負資產數字可望慢慢下降。

此外，綜合一手住宅物業銷售資訊網資料及市場消息，10月的首30日一手成交量錄約2900宗，按月急升約3倍，並創7個月新高。二手方面，根據美聯物業分行統計，10月十大指標屋苑共錄得約216宗成交，按月升約45%，亦創7個月高位。

近期陸續出現投資者短炒獲利，以及豪宅與超豪宅的成交個案。這些「聰明錢」提速入市，正好為樓市見底及「最壞時刻已過」提供佐證。另一方面，政府近年力推的「搶人才」計劃如火如荼，連桌球界傳奇奧蘇利雲亦透過「優才」計劃移居香港，足見本港對內地及海外人才的吸引力。據政府最新公布，自2022年年底推出全新輸入人才機制以來，至今近24萬宗獲批，已有約16萬名人才攜同家人抵港，勢必是將來租買港樓的潛在人士，甚至有即時住屋需要的實際用家，料惠及本港樓市加速復蘇。

總而言之，香港樓市正漸見向好之勢，正累積新一股上升動力。相信在美國總統大選過後，不明朗因素消散，配合未來美國聯儲局進一步減息，屆時有助引發累積的購買力爆發，令樓市重回健康升軌。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]