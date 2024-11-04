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馬泰陽：消息利好 樓市交投轉旺

標籤：馬泰陽

【明報專訊】日前，差餉物業估價署公布了9月份私人住宅售價指數，報127.6點，按月跌1.7%，並連跌5個月，為逾8年新低。今年首9個月，本港樓價累跌7.52%。然而，隨着美國減息、中央推出「組合拳」及《施政報告》等利好消息釋出，預計第四季樓價將會回升。

在多項利好因素支持下，近期一手、二手樓市交投明顯轉旺。根據一手住宅物業銷售資訊網及市場消息，10月的首30日一手成交量約2900宗，按月急升約3倍，創下7個月新高，亦是自2016年9月以來的次高紀錄。另一方面，根據本行前線分行的數據，過去4星期（9月30日至10月27日）全港二十大主要屋苑二手買賣錄得208宗成交，較前4星期（9月2日至9月29日）的116宗上升近八成。

目前市場購買力明顯傾向私宅市場，從數字可見，最新一期居屋申請共接獲逾10.3萬份表格，超額認購13倍，為復售居屋以來的新低，相信與居屋吸引力稍減，以及居屋申請人入息及資產上限大幅下調有關。新一期居屋削減折扣，雖然以市價七折推售，不過發展商在減息及《施政報告》後積極推售新盤，開價貼近市價，競爭力吸引，吸引部分買家轉投私宅市場，預計第四季私人住宅交投將持續增加。

今年樓價跌、租金升的情况持續多時，差估署9月份私人住宅租金指數按月微升約0.1%，連升7個月，創5年來新高。可見現時租金與樓價走勢仍然背馳。不過市場利好消息不斷，樓市交投暢旺，市民入市信心加強，預計第四季樓價將止跌回穩，全年樓價將於5%的窄幅內徘徊，屆時樓價與租金的差距有望逐步收窄。

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁

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[馬泰陽]