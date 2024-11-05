moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

觀望重磅消息 恒指波幅成交縮

【明報專訊】美國總統將於周二進行選舉，加上由昨日起至本周五，人大常委會舉行第十二次會議，以及市場觀望美聯儲本周四議息結果（見表），連串重磅消息結果待決，港股市場表現觀望，無論波幅及成交均見縮減。恒生指數全日收報20,567點，升61點，波幅收窄至187點，創近7周以來最低。全日成交額縮至1162.33億元，為9月中以來最低。

在市場靜待多項消息時，投資者聚焦購入指數ETF，當中盈富基金（2800）錄得成交88.76億元，打入十大成交榜首位，不過錄「北水」淨流出最多，涉11.9億元。電動車股小鵬汽車（9868）獲追捧，升7.68%；線上旅遊股攜程（9961）則升4.79%，為升幅最大藍籌股。停牌多時的萬威（0169）昨日復牌股價急升1.1倍。上周上市新股德翔海運（2510）升5.1%，重返招股價4.18元以上。

安盛：料明年美通脹達標

晨星指出，無論由誰入主白宮，對華政策料不會大變，分別在於若特朗普勝選，料會徵收更多關稅，及將更多企業列入制裁名單，其不尋常的言辭或會觸發市場波動。建銀國際認為，市場已經反映特朗普勝選的期望，料預期特朗普勝選的相關交易最多持續一個月，但是應慎防隨之而來的波動。

安盛核心投資部投資總監兼安盛投資管理Investment Institute主席Chris Iggo表示，美國大選選情尚不明朗，其結果將觸發市場波動。若特朗普勝選，財政及貿易政策的結合將推動通貨膨脹和利率上升，預計債券回報率及美元將雙雙走強。特朗普可能會採取保護主義措施，包括提高美國進口商品的關稅，並專注於「去監管」。此外，特朗普或會尋求延長減息期限。若賀錦麗當選，對市場的影響則會相對有限。

Chris Iggo稱，美國經濟正尋求實現軟着陸，預計明年美國通貨膨脹持續下降至目標水平，而利率將繼續正常化，整體對風險資產有利。股票回報可能會超過債券回報，尤其看好人工智能（AI）板塊。在科技產業帶動下，預期2025年美國及歐洲市場的每股收益預期將分別增長10%至15%和8%至10%。此外，韓國及台灣等亞洲市場有望從中國潛在經濟復蘇中受益。