本港上季食肆總收益按年跌1.3% 單計9月 為今年2月來首錄升幅

明報記者 蕭嘉聰

按季比較，今年第三季經季節調整的食肆總收益的臨時估計以價值計上升2%，以數量計則下跌3.3%。

9月升幅由非中式餐館快餐店帶動

以食肆類別計，今年第三季中式餐館的總收益以價值計及數量計分別跌7.7%及9.8%；非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別跌0.6%及1.5%；快餐店的總收益以價值計及數量計分別升8.5%及5.7%；酒吧的總收益以價值計及數量計分別跌6.3%及10.1%；雜類飲食場所總收益以價值計升0.3%，但以數量計則跌2.8%。

今年7月、8月及9月的食肆總收益價值分別跌4.2%、跌2.3%及升2.8%。單看9月表現，食肆收入按年升幅主要由非中式餐館及快餐店帶動，期內收益分別錄得5.8%及11.1%的升幅；中式餐館則要跌4.4%，已是連續7個月錄得按年下跌，不過跌幅較7、8月有所收窄。

此外，9月酒吧收益按年下跌24.5%，是今年6月以來再錄雙位數跌幅，雜類飲食場所收益就按年升6.7%。

政府發言人：旅客市民消費模式變續影響

政府發言人表示，今年第三季食肆收益按年跌幅收窄至1.3%，季內食肆業務表現有所改善，9月更重拾按年升幅，按年總收益經季節調整後亦上升2%。

政府發言人又指出，未來旅客和市民消費模式轉變會繼續影響食肆業務表現，不過內地經濟前景隨着國家近期推出一籃子提振措施而改善，以及美國啟動減息，均為餐飲消費帶來支持，政府各項提振市面氣氛的舉措及市民就業收入增加亦會對行業有所幫助。