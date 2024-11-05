百勝中國上季多賺22% 勝預期

擬3年股東回饋金額提高50%

從分部業務來看，肯德基第三季總收入按年升5.7%至23.11億美元（見表）、經營利潤升6.4%至3.64億美元。季內淨新增門店352間，截至9月底止，門店總數按年增加13.8%至1.13萬間。

至於必勝客，季內總收入按年升2.7%至6.15億美元、經營利潤增加約13%至5200萬美元。季內淨新增門店102間，截至9月底止，門店總數按年增加12.6%至3606間。整體而言，百勝中國同店銷售額跌3%，遜預期的跌1.99%；系統銷售額則升4%。截至9月底止，門店總數達到1.59萬間，按年增加12%，季內淨新增438間門店。

屈翠容於電話業績會議上提到，肯德基餐廳 「肩並肩」的肯悅咖啡和必勝客WOW門店將有助公司進一步拓寬目標市場，而目前該新店模式的門店數量分別達到500間和150間。她又表示，留意到近期國際餐飲企業加大在中國的投資，而且部分公司加快滲透下線城市，令肯德基定價較上季略為下降，但仍較2019年高；至於必勝客以大眾市場為目標，故將繼續維持低定價的模式。

維持2024財年目標及指引

另外，公司維持2024財年目標及指引，包括淨新增約1500至1700間門店；資本支出約在7億至8.5億美元之間；以及季度現金股息和股票回購的形式向股東回饋15億美元。