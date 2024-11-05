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晶科電子孖展超購逾5170倍 歷年次多

標籤：新股

【明報專訊】LED產品製造商晶科電子（2551）今午截止招股，認購反應熱烈。市場數據顯示，截至昨晚止，晶科電子公開發售部分孖展超購暫錄逾5170倍，或有望成為今年新股「超購王」，並位列香港歷年超購倍數第二多新股。

作為汽車智能視覺、高端照明及新型顯示的智能視覺產品及系統解決方案提供商，晶科電子今次計劃發行3360萬股H股，每股發售價3.61元，集資額1.21億元。根據14間券商的孖展數據，截至昨日晶科電子共錄得627.3億元孖展額，當中以輝立證券320億元孖展額為最多，富途證券亦借出192.3億元。至於同期招股的家居線上零售商傲基股份（2519）截至昨日止公開發售部分獲孖展超購逾8倍，涉及4.31億元，當中富途證券孖展額為2.12億元。傲基晶科同於今日中午截止認購，並於8日上市。

星企覓瑞再遞表申港上市

此外，新加坡miRNA技術公司覓瑞昨日（4日）第三度遞表申請來港上市，中金集團（3908）及建銀國際為其聯席保薦人。據公開資料，該公司專注於在全球範圍內普及疾病篩查診斷解決方案，其核心產品GASTROClear可基於血液檢測發現早期胃癌，適用於大規模臨床篩查的無創胃癌篩查。盈利表現方面，2023年覓瑞收益2418.5萬美元，按年升36%，同期虧損6923萬美元、按年擴大22%，今年上半年仍見虧損4445萬美元。覓瑞曾於去年7月25日及今年4月30日兩度向港交所遞表。

明報記者

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