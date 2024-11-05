安聯：可持續投資推動低碳轉型 聚焦影響力投資 加速高污染行業轉向低碳

明報記者

安聯投資早在1999年已涉足ESG投資領域，至今全球管理超過200隻符合歐盟永續金融規範（SFDR）Article 8及Article 9標準的ESG基金，佔其互惠基金總資產的61%，亦在香港發行了28隻受證監會認可的ESG基金。蘇可奇指出，可持續投資的焦點正從風險管理轉向影響力投資，強調企業在實現淨零轉型中的具體承諾和行動。「我們不僅僅計算企業的碳排放，更關注其轉型計劃是否切實可行，特別是高污染行業如何向低碳經濟過渡。」

全球共識加速能源轉型 擺脫化石燃料

自COP28達成轉型脫離化石燃料的共識以來，全球加速能源轉型。2023年再生能源的投資大增17%，達到1.8萬億美元，涵蓋捕獲和儲存碳、核能和氫能、電網基建設施及電動車等領域。

蘇可奇表示，該行的ESG基金中有不少聚焦於能源轉型，專注於清潔能源基礎設施的多樣化投資，包括太陽能和風能，並支持儲能技術的發展。「這些資金不僅推動清潔能源的生產，還促進了儲能技術的創新，為實現長期淨零奠定了基礎。」

為了準確量度ESG基金具體成效，她表示，該行已引入關鍵績效指標（KPI）策略，目標是將碳排放強度降至基準以下20%或逐年降低至少5%，目前旗下40隻基金均已應用此方法。該行亦新設「淨零排放一致性方法」，允許投資者評估企業的轉型計劃是否具備可行性，以確保企業逐步實現淨零排放。

隨着氣候融資需求增加，混合金融（Blended Finance）成為新興的投資模式。該模式通過公私部門協作，支持特定的可持續發展項目，尤其是在發展中國家，靈活調配資金推動聯合國永續發展目標（SDGs）。

混合金融抬頭 推動永續發展

「混合金融的靈活性和資金效率使其成為一大優勢，我們自2016年便在新興市場應用這種工具，與國際機構合作推動永續發展。」蘇可奇介紹說，該行去年與德國政府合作成立新興市場氣候行動基金（EMCAF），聚焦於南亞和東南亞的可再生能源及氣候適應項目，涵蓋食品安全、水資源管理等產業。

對於即將登場的COP29，蘇可奇表示，會議將聚焦氣候融資，圍繞脆弱經濟體的資金支持、全球碳交易機制的完善，以及可持續發展分類法的統一性等展開討論。「隨着氣候變遷及地緣政治風險影響日益加劇，國際間的資金協調變得更加重要，COP29或許會帶來新的討論，但對取得具體成果的期望不高。」

在此次大會上，《巴黎協定》第6條的碳交易機制是關鍵議題之一。第6條旨在訂定明確框架，使國際間能夠互相轉讓碳排放額度，促進全球碳市場的運行。通過機制，國家可以在達成自身減碳目標的同時，以碳信用形式轉讓未使用的碳額度給其他國家，從而資助更多的減碳項目，並提升全球碳減排效率。

另外，氣候科技和健康議題也將成為COP29的重要焦點，「過去，氣候科技逐漸成長，目前已佔創投市場的10%，碳捕捉與減碳技術需求日益增加，COP29有望縮小資金缺口，加快技術發展，支持政府和企業應對氣候挑戰」。

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