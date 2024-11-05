彭博稱LVMH京旗艦店 恐延至明年開業

反映歐奢侈品牌內地面臨挑戰

彭博社指出，LVMH北京旗艦店的進度緩慢，反映歐洲奢侈品牌在內地面臨的挑戰。顧問公司Digital Luxury Group預期，經過多年的高速增長，中國奢侈品市場今年將萎縮15%。

以往奢侈品牌的銷售主管都忙於應付內地客戶對新貨品的查詢，如今卻難以爭取到VIP回覆電話。為留住內地的超級大客，LVMH此前斥資招待一批重要客戶前往巴黎觀看奧運。

Gucci母企Burberry減價促銷

迹象顯示，奢侈品在內地銷售下滑的情况加劇。Gucci母企開雲集團（Kering）（法：KER）和英國奢侈品牌Burberry（英：BRBY）等，要以半價促銷，去除庫存。彭博社引述知情人士稱，愛馬仕（Hermes）（法：RMS）的銷售人員罕有地將Birkin手袋等標誌性貨品的「配貨」金額（指顧客購買Birkin等熱門手袋前，須購買一定金額的其他商品才獲配售手袋的機會）下調。愛馬仕發言人則表示，未對購買產品的客戶設消費門檻。

奢侈品需求下滑某程度上是周期性的。隨着內地樓市回落，消費市道隨之轉弱。不過歐洲奢侈品牌憂慮，內地需求可能永久轉變。內地政府正促進收入分配更平等，令炫富的做法可能引起爭議。與此同時，年輕消費者愈來愈傾向將錢花在旅行等體驗，而不是奢侈商品。

開雲集團此前警告，由於中國經濟放緩，其Gucci品牌第三季的可比銷售額下降25%，集團年度利潤將下滑至2016年以來最低水平。LVMH的數據顯示，包括中國在內的亞洲市場（不包括日本）銷售額在第三季按年跌16%，較次季的14%跌幅擴大。

（彭博社）

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