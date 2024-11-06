moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

蘋果概念股領漲 恒指升逾400點 3周首二萬一以上收市 滬深股指均升逾2%

標籤：經濟

【明報專訊】財新中國10月服務業PMI好過市場預期，內地及本港股市齊齊做好。A股三大指數升2%至4%；港股在A股急升帶動下，亦以全日最高位21,006點收市，升439點或2.14％，收市企穩21,000點大關，創逾三周新高。大市成交增加至近1700億元，為近兩周最多，北水流入更加增加逾1.8倍。分析認為，港股走勢不俗，有望上試21,800點。

恒生指數昨早低開157點，已為全日低位，其後掉頭向上，午後A股升幅擴大，上證及深成指數分別升逾2%及3%；恒指尾市愈升愈有，收報21,006點，是10月14日後收市新高；港股連升3日，累升689點。國企指數亦連升3日並創逾3周高，昨升188點或2.5%至7556點；科技股指數就升161點或3.6%至4693點。

北水淨流入94億 成交增至1699億

大市全日成交1699億元，較上日增加46%，是10月23日後最多。北水淨流入94.26億元，是10月21日後最多。北水已經是連續第4日淨流入，累計淨流入196.4億元。北水昨日淨買入最多的個股是盈富基金（2800），淨流入達20.25億元。騰訊控股（0700）及阿里巴巴（9988）亦錄逾6億元淨流入。

中芯升逾6% 成交高達62億

據報蘋果研究進軍智能眼鏡市場（見另文），以及加大在印尼投資，蘋果概念股、半導體股昨大升。舜宇光學（2382）及高偉電子（1415）齊升約14%，前者是全日表現最好的藍籌；中芯國際（0981）升逾6%收報27.5元，成交高達61.7億元，為第三大成交港股。

重磅科網股亦做好，騰訊控股、阿里巴巴、美團（3690）及小米（1810）升2%至3%，分別收報427.8元、98.4元、193.8元及28.2元。內房股亦上升，融創中國（1918）據報就境內債重組向債權人提供四種選項，股價升逾一成收報3.17元。景瑞（1862）更升43%至0.086元；富力地產（2777）升9.8%至1.68元；合景泰富（1813）升8%至0.54元。內需消費股受追捧，農夫山泉（9633）升近一成至33.25元；李寧（2331）升7%至17.04元。金融股亦做好，港交所（0388）升半成至330.4元；平保（2318）升逾4%至50.2元。

分析：11月或上試21800點

獨立股評人郭思治表示，市場觀望本周美國大選、聯儲局議息，以及人大常委會會議，港股早段沒方向，在20,400點至20,800點徘徊，其後A股急升，港股跟隨，形容市場有「春江鴨」，憧憬人大會議本周有政策出台。現時港股走勢不俗，已突破兩萬一關，成交又回升，預期11月上旬港股仍有機會向上，可能上試21,800點。

明報記者