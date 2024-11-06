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彭博：蘋果擬進軍智能眼鏡

【明報專訊】彭博社引述消息人士稱，蘋果（美：AAPL）去年發布虛擬頭戴裝置Vision Pro後，正研究進軍智能眼鏡市場，公司內部開始研究現有市場產品。

報道表示，蘋果公司上周啟動代號為「Atlas」的計劃，收集蘋果員工對智能眼鏡意見，有關研究由隸屬硬件工程部門的產品系統質量團隊牽頭，並計劃未來設立更多焦點小組。蘋果公司的代表拒絕置評。

蘋果概念股急升 舜宇漲14%

報道指出，蘋果開發新產品時，通常會以內部秘密團隊的形式收集員工意見，而非直接和消費者互動，以確保計劃保密。消息帶動蘋果概念股向上，高偉電子（1415）收市升13.86%；舜宇（2382）升14.35%，為升幅最大藍籌；瑞聲科技（2018）及比亞迪電子（0285）均升逾6%。

報道提到，今次研究顯示，蘋果有意推出一款更輕便、價格更親民的智慧眼鏡，進一步普及擴增實境（AR）技術，料智慧眼鏡項目處於早期階段，距離發布產品還需幾年時間。

蘋果於智能眼鏡市場面對不少競爭對手，包括Meta（美：META）及Snap Inc.（美：SNAP）今年亦已推出AR眼鏡，Meta與Ray-Ban合作推出的智慧眼鏡系列，用戶可透過眼鏡聆聽音樂、接聽電話、與AI助手互動，甚至拍攝照片和影片。此外，Google亦早於2013年曾推出Google Glass，不過最終於2015年停產，但及後仍有相關研究。