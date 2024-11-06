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瑞銀：倘特朗普勝選加關稅 中國或出台政策減影響

【明報專訊】美國大選正在舉行，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，若揚言要對中國商品徵收關稅的共和黨候選人特朗普勝出大選，雖然將對中國造成龐大的負面影響，但同時或觸發內地政府於財政或貨幣政策方面，出台政策回應抵消負面影響。她提到不同情境，其中一個情况為若特朗普勝出大選，且對中國商品實徵收60%關稅，以及對世界各地徵10%的關稅，將會拖低中國GDP增長3至3.5個百分點，而中國的支持政策將會令相關GDP跌幅收窄至2個百分點。

或導致供應鏈轉移其他地方

汪濤昨日於港交所（0388）「香港交易所ETF峰會2024」上指出，另一個情况為特朗普勝出，並僅對中國商品分階段微收60%關稅，此情境將會拉低中國GDP增長1.5至2個百分點，而中國支持政策將會對令相關GDP減幅收窄至1個百分點。她提到，企業將不會待關稅實施後才作應對行動，相信他們將會減少投資，以及將供應鏈轉移到其他地方，據瑞銀近期對企業的調查，亦顯示相似的意見反饋。

汪濤提到，上月底政治局會議首次將穩定房地產市場為目標，但關鍵點為內地去庫存需要多少資金，而根據瑞銀估算，大約需要3萬億元（人民幣，下同）才可令全國80城的庫存量，回到正常的水平；另外，汪濤提到2015至2018年內地透過地方政府債券置換超過12萬億元，若最終內地政府公布單次增加較大規模債務限額金額僅得6萬億元，會略為令市場失望，而超過10萬億元的話則為意料之外。