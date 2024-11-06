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港上月PMI升至52.2 年半新高 連續兩月擴張 新訂單量回復增長

標籤：經濟

【明報專訊】標普全球公布今年10月經調整後香港採購經理指數（PMI），按月上升2.2至52.2，創去年4月（52.4）以來新高，亦連續兩個月處於50或以上的擴張區。標普指出，本港私營經濟自今年5月以來首次好轉，數據亦反映本港營商環境突破上月停滯不前的局面，當中10月份企業新接訂單量回復增長，繼而擴大營運並增加採購量，並儲備更多庫存；惟另一方面，產能壓力不足仍導致就業人數持續減少。此外，銷售價格升幅放緩，營商情緒持續轉差。

明報記者 邱潤青

行業數據顯示，10月整體新訂單增幅達一年半以來最高，主要受內地推出刺激政策以及旅遊轉旺推動。而內地與海外的業務在第三季末萎縮後回復增長，其中服務業的訂單增幅最為突出。

企業於10月擴充經營活動，根據訂單和產出提高採購量，採購量躍升至20個月高位。

企業採購量躍升至20個月高位

價格方面，多家企業在市場氣氛仍然低迷的情况下，沒有將較高的成本負擔全部轉嫁客戶，反而選擇承受成本升幅，個別企業甚至為提高銷售額而折價出售，主要由於企業繼續看淡未來12個月的業務。

標普全球市場財智經濟研究部副總監潘婧怡表示，即使對經濟前景的悲觀態度已淡化至接近一年以來最低水平，但營商環境還未轉佳，整體營商情緒亦未恢復。

個別企業折價出售

反映看淡未來12個月業務

高盛發表報告指出，香港10月PMI回升的主要因素包括生產指數按月升3.9至53.5，新訂單指數按月升3.4至53，存貨指數按月升1.7至53.8等，又指反映外需的指數在10月有所改善，當中「來自中國內地新增業務」指數按月上升3.2至50.8，新出口訂單指數按月上升5.2至50.4。

早前公布的香港第三季GDP預估按年增長增長1.8%，較次季增速放緩1.4個百分點，首3季GDP按年增長2.6%，接近2月公布的《財政預算案》預測的2.5%至3.5%下限。

財政司長陳茂波於上周五（1日）表示，不打算調整全年GDP增長預測，對本港經濟前景保持審慎樂觀，又指美國減息周期剛開始；利率下調除了利好樓市，亦有助經濟，而市民收入會有所增長，隨減息周期推進，減息效果將更為明顯。