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永利澳門首3季EBITDAR升29%

【明報專訊】永利澳門（1128）控股股東永利度假村（美：WYNN）公布今年第三季業績，澳門業務經調整物業EBITDAR為2.63億美元，按年升3.1%；首9個月計經調整物業EBITDAR為8.82億美元，升34.4%。

永利澳門今年首3季的經營收益為3.52億美元，按年增加19.3%；經調整後的物業EBITDAR為1.006億美元，按年亦增加29.1%。

永利澳門期內中場業務的賭枱贏額百分比為18.5%，按年多2個百分點；貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為3.61%，高於3.1%至3.4%的物業預期範圍，亦高於2023年第三季錄得的3.52%。

此外，永利皇宮期內經營收益為5.198億美元，跌0.95%；經調整後的物業EBITDAR為1.623億美元，按年跌8.3%。永利皇宮第三季的中場業務的賭枱贏額百分比為23.9%，較去年同期高出0.6個百分點；貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為3.04%，低於3.1%至3.4%的物業預期範圍，低於2023年第三季的3.42%。集團績後股價受壓，收市報6元，跌3.69%。

大摩：估值仍吸引 予「增持」評級

摩根士丹利認為，永利澳門第三季業績表現稍遜預期，物業EBITDA較該行及市場預期為低，不過管理層指出到十一黃金周中場投注額按年升30%，比起美高梅（美：MGM）及行業增長更強勁。該行認為，永利澳門估值仍吸引，給予目標價8元及「增持」評級。

另外，新濠國際（0200）旗下，經營澳門新濠鋒及新濠天地的新濠博亞（美：MLCO）公布第三季經調整物業EBITDA為3.225億美元，按年升14.9%；總運營收益11.8億美元，按年升16%。