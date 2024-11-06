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易志明：三跑啟用 應吸引航企增航點

【明報專訊】三跑系統將於本月28日正式啟用，立法會議員（航運交通界）易志明認為，香港機場需要吸引更多航空公司增加班次和航點，以充分發揮三跑系統提升的容量，並稱業界希望機場管理局在早前推出的獎勵計劃基礎上，再提供更多補貼予航空公司。他續稱，應積極開拓更多「一帶一路」沿線國家的航點，尤其是東盟國家，因其與中國之間的貿易額逐漸增加。

指業界冀更多補貼

空運方面，易志明表示，香港機場需與內地機場互補優勢，避免惡性競爭，例如以內陸航線為主的珠海機場，可經港珠澳大橋連接香港機場，再輸出至國際市場，反之亦然。此外，他指出，香港在多式聯運方面擁有豐富經驗，有助開拓新貨源，並正研究進一步擴展中歐、中亞的「空鐵」或「海鐵」聯運方式，「貨量雖然不算很多，但有幾多就拿幾多」。

空運貨站：三跑有望降貨運成本

香港空運貨站行政總裁鄺永銓表示，香港機場在建設第三條跑道前，飛機升降容量供不應求，相信三跑系統正式啟用後，有望提升貨運處理的效率，從而降低貨運成本。他又指出，機管局、航空業界及政府等持份者均持續投入資源，對香港機場維持貨運的領先地位保持樂觀。

至於香港航運，最新一份《施政報告》提出改革現行的「海運港口局」，改組為「海運港口發展局」，作為高層次諮詢機構，並委任非官方人士出任主席。

易志明認為，以往由政府官員擔任主席，過去討論議題無法由業界決定；但現在業界人士可決定議題，同時政府承諾投放更多資源在研究和推廣工作，有助推動業界所期望的政策，「是否（體制）一定要如機管局這樣，並非最重要，我們要的是結果」。