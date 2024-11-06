3創辦人退休 行健資產管理將重組

向投資者退還逾16億美元資本

行健兩名創辦人均曾任職於基金公司惠理集團（0806），創辦人之一顏偉華於2009年加入行健前，為惠理的行政總裁及執行董事，於2004年至2009年任職於惠理。蔡雅頌亦於1995至1999年以及2001至2008年於惠理集團任職，曾為集團的執董兼高級基金經理。另外，潘振邦曾於瑞銀集團、德意志銀行及荷蘭銀行等任職，職位包括亞洲股票銷售主管及香港或中國股票部門主管。

行健為環球投資者服務，客戶包括主權財富基金、私人銀行、組合管理基金、家族辦公室以及來自內地和香港的個人投資者 。行健曾經為2015年推出內地及香港基金產品可於對方市場作跨境買賣的「基金互認」，首批獲准北上的3家基金公司其中之一。當年顏偉華接受本報專訪時表示，行健利用互聯網平台作分銷的做法較同業走得較前，令公司成功首批獲審批。