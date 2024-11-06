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3創辦人退休 行健資產管理將重組

【明報專訊】經營近15年的行健資產管理在網站上宣布，公司3名創辦人包括行政總裁顏偉華、首席投資總監蔡雅頌，以及副投資總監潘振邦，計劃於2025年底前從資產管理行業退休，將會重組行健集團。行健續指出，重組第一步為退還所有客戶的資本，並退出資產管理業務，而公司將向全球投資者退還超過16億美元的資本。旗下2010年於港註冊成立的「行健宏揚中國基金」亦於昨日起不再接受任何認購。

向投資者退還逾16億美元資本

行健兩名創辦人均曾任職於基金公司惠理集團（0806），創辦人之一顏偉華於2009年加入行健前，為惠理的行政總裁及執行董事，於2004年至2009年任職於惠理。蔡雅頌亦於1995至1999年以及2001至2008年於惠理集團任職，曾為集團的執董兼高級基金經理。另外，潘振邦曾於瑞銀集團、德意志銀行及荷蘭銀行等任職，職位包括亞洲股票銷售主管及香港或中國股票部門主管。

行健為環球投資者服務，客戶包括主權財富基金、私人銀行、組合管理基金、家族辦公室以及來自內地和香港的個人投資者 。行健曾經為2015年推出內地及香港基金產品可於對方市場作跨境買賣的「基金互認」，首批獲准北上的3家基金公司其中之一。當年顏偉華接受本報專訪時表示，行健利用互聯網平台作分銷的做法較同業走得較前，令公司成功首批獲審批。