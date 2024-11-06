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姜靜：英鎊中長期仍看好

【明報專訊】英國最新秋季預算案公布後，市場對債券供應及通脹反彈的擔憂未有平息，刺激英債收益率大幅走高，英鎊受提高稅收和加大舉債的打擊，未有呈現相同走勢。上周10年期英債收益率上升逾20個基點至4.45厘，英鎊兌美元進一步走低，連跌5周。

財政大臣李韻晴在10月30日提交的預算案，整體財政寬鬆力度大於預期，同時舉債規模亦超於市場估計。考慮到未來債券供應增加，以及擴張財政政策可能推高潛在通脹，市場大幅拋售英債，導致收益率走高。除了財政寬鬆，政府計劃增加國民保險僱主供款比率，同時上調最低薪資，這意味着成本可能轉嫁至消費者價格。英國預算責任辦公室預計，預算案將令2025年的整體需求增加0.6個百分點，而高峰期可能將通脹推高0.5個百分點至2.6%。

市場估計財政刺激將帶來的價格壓力，或影響英倫銀行減息步伐，隔夜指數掉期市場數據顯示，投資者對年尾前的減息定價在32個基點，而上周該數據超過40個基點。隨着市場下調減息預期，同時政府在未來幾年增加淨借款，英國國債收益率曲線出現「熊平」。筆者所在的研究部門預測，英倫銀行年底前會減息25個基點，並大概率將會在本周四的貨幣政策委員會會議上採取行動。整體而言，儘管本次預算案的財政寬鬆和舉債的力度均大於預期，但基於工黨謹守財政紀律（通過增稅來承擔開支），2022年的迷你預算案驚魂未有重演，英鎊的承壓程度有限。中長期來說，筆者仍看好英鎊，考慮到通脹較具黏性及就業市場持續偏緊，英倫銀行的減息步伐相對較慢，英鎊在主要貨幣中仍具有較高的利差優勢，繼續偏好沽出歐元、買入英鎊。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]