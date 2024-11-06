中銀：三成私銀客來自內地東南亞

中銀香港私人銀行提出「1＋1＋1」的服務宗旨，「1＋1＋1」同時代表中銀香港私人銀行連接零售銀行及企業銀行，為客戶個人、家庭，以及其企業提供全面的綜合金融服務。中銀香港私人銀行的客戶關係經理及投資顧問團隊，以多對一形式服務高資產淨客戶，提供度身訂造的綜合財富管理理財方案，包括投資顧問服務、信託服務、財富傳承規劃等。

多對一形式服務高資產淨值客戶

甘宇文表示，中銀香港私人銀行會不斷豐富產品種類，包括推出多隻市場獨家額度基金、第三方掛鈎基金綠色票據等，同時引入多家保險和信託合作伙伴，為高資產客提供更多投資理財項目選擇。此外，私人銀行亦優化客戶服務模式，除客戶關係經理及投資顧問團隊為客戶提供度身訂做的綜合財富管理方案外，亦升級網上及手機銀行服務，利用數據分析和聊天機器人等工具，為相關客戶帶來更快捷的體驗。

提供市場獨家額度基金

2024年為中銀香港私人銀行推行「私行2.0」的第4年，該行看準私人銀行在發展家族辦公室的政策機遇，更在去年6月加入香港特區政府首批家辦服務提供者網絡。甘宇文表示，中銀香港與其東南亞分支機構、母行中國銀行（3988），以及各地會計師事務所、保險及信託顧問等合作，從而可以為家族辦公室客戶提供個性化及一站式的綜合金融服務，包括資產配置、稅務規劃、證券投資、銀行、保險、基金直接投資等服務，滿足高資客戶在資產配置的需求，並提供信託諮詢服務，以保障客戶安全和穩妥地管理環球資產，助力家族進行財富傳承規劃。此外，高資產客戶亦開始考慮承傳問題，務求將財富順利交至下一代。中銀香港私銀客戶經理也要與財富傳承新生代加強交流，通過舉辦各類專題講座和工作坊，深入了解他們的投資需求，提供量身訂製的財富管理方案與服務，從而與年輕一代建立長遠伙伴關係。

善用AI提升服務質素

此外，東南亞是中銀香港私人銀行一潛力龐大的市場。近年中國與東盟深化經貿合作，更多東南亞客戶關注在內地市場的發展機遇。中銀香港私人銀行在內地及東南亞等地舉行講座活動，今年已接待印尼主要工商業界訪港代表團APINDO、印尼中華總商會及香港印度尼西亞商會等，深入了解家族客戶及高資產淨值人士對資產管理及財富傳承的需求，向內地和境外不同家族介紹特區政府相關政策、稅務規劃、財富傳承等議題及機遇。

甘宇文表示，有見大灣區擁有大量高資產淨值客戶，私人銀行服務的需求持續上升，中銀香港私人銀行未來將拓展團隊，招聘來自內地及香港、東南亞和其他海外地區的精英，進一步構建專業的客戶關係經理隊伍，以提升服務質量及市場競爭力，滿足不同文化背景及地區客戶的需求。中銀香港私人銀行多善用人工智能技術來提升服務質素和效率，將成為市場競爭力的關鍵。甘宇文表示：「我們通過深入分析客戶理財數據，掌握客戶投資行為和偏好，從而提供更具個性化的理財方案；聊天機器人和自動化工具同時有助我們全天候解答客戶問題，提升服務效率。」中銀香港私人銀行未來將繼續與母行中國銀行聯動，加強拓展內地一線城市，並擴展至更多二三線內陸城市以及東南亞的市場，挖掘並推動家族辦公室客戶落戶香港。

當9月份美聯儲宣布降息半厘，在利率周期見頂下，部分私人銀行客戶希望可以先在高息環境下，以固定收益形式鎖定投資回報。部分私人銀行客戶偏好透過貸款投資以提升回報，中銀香港私人銀行提供不同的貸款選項，包括定息貸款、利率掉期以及低息貨幣貸款等，協助客戶鎖定借貸成本。中銀香港於2022年推出「中銀 Private Card」，為最高端的客戶提供獨特體驗，優先體驗多項精選優惠。「中銀 Private Card」涵蓋各個範疇的國際知名品牌及特選合作伙伴，包括米芝蓮食府禮遇、珠寶及名車鑑賞等專屬活動，為高資產客戶帶來獨樹一幟的體驗。

禮賓服務代訂最佳位置演唱會門票

甘宇文表示：「我們可以安排禮賓服務專員透過世界各地強大的票務網絡，為客戶訂購最佳位置的演唱會和體育賽事門票。2023年，我們亦有邀請私人銀行客戶出席同為中銀香港獨家贊助的『凝視三星堆—四川考古新發現』特別展覽並舉辦VIP導賞活動，該展覽聚焦四川三星堆遺址的考古新發現，客戶得以近距離感受中華文明，帶來尊貴體驗。」

明報記者 龍彩霞

[私銀會客室]