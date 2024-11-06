中國居家養老的規模化經營及標準化管理

2021年，中國平安就已開始啟動居家養老服務的構建；2022年9月，中國平安正式對外發布居家養老品牌｢平安管家｣，為客戶提供一站式居家養老解決方案。

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近日，第一財經、亞洲養老金融與產業研究院聯合中國平安推出《創享養老新生活：“中國式”居家養老服務的標準化實踐研究》，論述中國平安打造高質量居家養老服務的方法和路徑。

｢保險+居家養老｣商業模式

平安 ｢代表支付方，整合供應方｣，打通｢支付方–專業服務–供應方｣全流程，通過科技賦能、規模化經營和服務標準化，實現養老服務的專業化和高性價比。

｢平安管家｣是一套由三位一體管家、十大服務場景、一套監督體系組成的全面服務體系。｢三位一體｣管家分別是智能管家、生活管家、醫生管家，圍繞醫、食、住、行、財、康、養、樂、護、安十大場景提供600餘項服務；同時，對服務平台供應商的服務進行嚴格監督。

智能管家以智能音箱為載體，通過平安自主研發的智能系統，發揮生活助手，智慧物聯等功能，如AI伴聊、日程提醒；生活管家是線上的真人管家，全天候響應老人需求，協助對接各類服務；醫生管家可提供即時音視頻健康諮詢，定制健康管理方案。

無規矩不成方圓 須建立行業標準

目前，居家養老服務供應商普遍規模小，地域分佈零散，服務質量參差。中國平安深刻認識到居家養老市場的商業化發展，必須形成規模，而要達致規模，就必須要建立居家養老服務的行業標準。

由於平安擁有個人客戶達到2.40億，客戶體量大，對建立行業標準的實際意義更大。通過制定並細化統一的服務標準，明確服務內容、流程、質量要求等，確保服務提供者按照統一的標準進行服務。

目前，中國平安已在行業內與各方專家和市場機構共同打造了涉及康復護理、遠端管家、養老服務平台、居家環境適老化改造四大方面的標準。有了標準，服務過程就更加規範、透明，老年人可以更加放心使用服務。

貫徹｢省心、省時、又省錢｣價值主張

中國平安將養老服務放入整體發展戰略中，致力構建體系化的醫療養老生態，才能做出優質的服務方案滿足客戶需要，最終形成保險業務和養老服務互相促進的良性循環。平安的商業模式是可持續的，並非僅用養老服務來促進保險銷售。

截至2024年9月末，平安居家養老服務已覆蓋全國75個城市，超過15萬名客戶獲得居家養老服務資格，較年初增加7萬人。居家康養服務對壽險主業的賦能價值持續凸顯，使用居家服務的客戶件均首年保費是不使用居家服務客戶的3.7倍。

平安一站式的解決方案讓客戶無需再為尋找不同服務而耗費時間和精力，通過規模化運營和標準化管理，降低服務成本，提高服務性價比，客戶在享受優質養老服務的同時，也能有效控制成本，真正做到｢省心、省時、又省錢｣的價值主張。