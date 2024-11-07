大行：人大會議結果對市場影響更大 摩通：倘政策只符最淡情景 中國金融股短期內料跌

明報記者 歐陽偉昉

摩通指出，客戶對人大常委會的預期有所減弱，政策重點將是防範風險，而非推動增長，最為保守的投資者預期，內地只會推出未來3年6萬億元城投債置換，以及向國有大型銀行注資1萬億元，有樂觀者認為會有4萬億元房地產去庫存資金，而對當局推出結構性改革、新增刺激消費和其他房地產去庫存政策的期望甚低。一旦內地政策只符合最淡預期情境，摩通認為所有中國金融股短期內會下跌，但內地機構投資者會吸納高收益率股票，推動國有大行跑贏大市。

晨星：消費通訊服務行業吸引

投資研究機構晨星亦認為，對中國股市而言內地財政政策細節更為重要，因為市場因內地經濟問題受壓，若當局加大刺激措施，推動內需復蘇，部分股票將會跑出。內地需要更具體的政策，以確保消費者信心持續復蘇。截至10月28日，中國企業股價較該行的公允價值平均低約11%，認為在消費和通訊服務業存在吸引的機會。

瑞銀：人幣特朗普任期內或貶至7.4

昨日恒指成分股普遍下跌，晨星認為市場已開始消化關稅風險，短期內股市仍會因相關消息帶來波動，不過一旦出現回調會製造入場機會，該行偏好大部分收入來自內地的公司，但同時指不少全球投資者因為多個不明朗因素對在華投資持觀望態度，包括內地政策不太透明、內地企業的境外業務面臨額外地緣政治風險，新政府或進一步限制投資中國企業，美資需要拋售而限制股價的升幅。

稱美聯儲或放慢減息步伐

瑞銀則對中國股票續持中性看法，特朗普勝選增加美國向中國出口貨品徵收巨額關稅的風險，對中國股市的前景構成挑戰。不過，目前中國股市已相當廉宜，市場正關注周五內地會否增加並提前刺激經濟政策的開支以作回應。

另外，昨日離岸人民幣貶逾1000點子（1萬點子等於1元）至接近7.2水平（見圖），創逾2年最大貶幅，瑞銀預期因應貿易限制，人民幣在特朗普任期下或貶至近7.4。該行雖認為美聯儲不會立刻改變前景展望，但其若認為特朗普上任後，移民、貿易及財政政策的變化將導致通脹上升，或有機會放慢減息步伐。美元轉強預期下，昨日包括人民幣在內的主要貨幣兌美元均見下跌。