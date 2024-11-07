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領展上半年可分派總額升4.3%

標籤：經濟

【明報專訊】領展（0823）公布，截至2024年9月底的上半年可分派總額按年增4.3%至34.76億元；上半年每基金單位分派按年增3.7%至1.3489元，符預期；問及下半年續租租金能否維持正面，領展執行董事及集團行政總裁王國龍稱，看到下半年商戶銷售額仍有挑戰，對續租租金調整看法審慎，「講唔到太樂觀」，因「市况對租戶都非常唔容易」。

王國龍：下半年商戶銷售具挑戰

領展上半年收益及物業收入淨額分別按年增加6.4%及5.8%，至71.53億元及53.59億元，增長主要因2月收購內房萬科（2202）持有的上海七寶領展廣場額外50%權益，令資產全面綜合入帳，以及大部分營運市場表現均有改善。不過，受累港元強勢、港人北上及消費模式轉變導致消費低迷，領展香港零售物業組合的商戶每方呎銷售總額按年下降4.3%，惟仍優於整體香港市場按年下降8.8%。整體平均續租租金調整率維持0.7% 的正增長，整體租金對銷售額比例維持於13.1%、整體租用率微降至97.8%。

王國龍指下半財年商戶銷售額仍有挑戰，對續租租金調整看法審慎，市况加上最低工資等因素，挑戰不只反映在租金上，亦反映在商戶銷售額、營運成本等方面，令商戶利潤下跌。領展在一些支持租客的行動中，需包括適當的租金調整，但目標是維持出租率在97%至98%的高水平。

國際市場營運總裁卓格理（Greg Chubb）補充稱，首季商戶每平方呎銷售總額跌幅為5.8%，在上半年末已收窄至4.3%，反映第二季跌幅已減慢，且領展銷售水平已重回疫情前的2018年水平，但香港整體市場只回復至2018年的76%水平。管理層預期銷售趨勢下半年繼續維持正面，預期續租租金調整下半年仍較為疲軟，將優先維持出租率。

上半年每單位分派增3.7%，優於市場預期的按年持平，管理層表示，昨股價已反映堅實的業績，上半年受惠財務成本控制，平均借貸成本具競爭力水平，下半年希望在減息周期下繼續此勢，領展亦會繼續幫助租戶應對北上消費等結構改變，抵禦此困難時刻。上半年領展平均借貸成本維持於3.69%；上半年淨負債比率20.6%。

協助租戶應對北上消費結構改變

問到特朗普在美國總統大選勝出影響，王國龍表示，相信不會帶來戲劇性變化影響公司。而且公司早在2023年已做好預算利率或長期持續高企。現時利率已在高企兩年，供樓者負擔增加或影響消費意欲，租戶借貸成本影響業務能力，亦可能令物業投資者及發展商持貨成本上升，或帶來物業價格下調，領展會繼續留意在不同地區的併購機會；又或將現有物業作資本調換，將舊換新，若果有進一步消息會公布。