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保誠首3季新業務多賺9％ 勝預期 多渠道分銷推動 全年料增長9%至13%

【明報專訊】保誠（2378）公布首3季業績，不計及利率等經濟影響的新業務利潤為23.47億美元，以固定匯率計算按年上升9%，好過市場預期的22.94億美元。保誠執行總裁華康堯（Anil Wadhwani）表示，公司在第三季新業務延續過往的動能，符合預期，新業務利潤在多渠道分銷模式推動下全面提高，展望全年有望錄得9%至13%增長，從而達至2027年新業務利潤目標，即由2022年至2027年複合年增長率達15%至20%。

港首3季新業務利潤增8%

保誠開市前公布業績，今日早段曾升達2.51%，及後升幅收窄，收報65.75元，全日上升0.15%。計及經濟影響後，保誠首3季新業務利潤按年上升11%，單計第三季為8.79億美元，按年上升34.82%。第三季年度保費等值銷售額為15.27億美元，按固定匯率計算按年上升10%，所有分部都有增長；而首3季年度保費等值銷售額上升7%至46.38億美元。新業務總計利潤率首3季為49%，按年持平。

保誠香港業務首3季新業務利潤按年增長8%，公司指是由於今年早前採取定價行動，令新業務利潤率有所改善。第三季年度保費等值銷售總額按年增長12%，首3季則按年下降1%。

新業務總計利潤率49% 按年持平

整體代理年度保費等值銷售額於首3季有所減少，但隨着9月勢頭向好，第三季按年增長8%。第三季銀行保險渠道年度保費等值銷售額按年增長33%。

內地訪客業務方面，第三季相關年度保費等值銷售額，按相同基準計算增長1%。另外本地客戶的年度保費等值銷售額按年亦有36%增長。

保誠在內地合資壽險中信保誠人壽，首3季新業務利潤增加12%，公司指第三季有大幅增長，主要是持續轉向資本要求較低而利潤率較高的產品，改善產品組合增加新業務利潤率。

首3季年度保費等值銷售額按年下降6%，不過，第三季按年增加36%，增長勢頭如預期好轉，而代理和銀行保險渠道在季內按年均錄得增長。

明報記者 歐陽偉昉