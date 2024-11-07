中海外上月合約物業銷售額升66%

按月計 合約物業銷售升1.2倍

若按月計，中海外10月合約物業銷售更大升1.2倍，綜合首10個月，集團累計合約物業銷售金額約2404.37億元，按年下降9%（集團首9個月合計的合約物業銷售的跌幅為16.8%），相應的累計銷售面積約908.3萬平方米，下降20.4%。截至10月底，中國海外系列公司錄得已認購物業銷售約179.39億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。

中海外宏洋上月合約銷售升58%

同日中國海外宏洋集團（0081）公布，10月份合約銷售額50.5億元，按年上升57.9%，按月亦升60%；合約銷售面積43.09萬平方米，上升58.5%。綜合首10個月計，累計合約銷售額314.56億元，按年下跌16.4%；合約銷售面積275.86萬平方米，下跌12%。截至10月底，累計認購未簽約額8.92億元，認購未簽約面積7.17萬平方米。

融創中國（1918）日前亦公布，10月合同銷售金額增約73.3億元，按年增長53.99%，按月更大升4.2倍，月內合同銷售面積約18.7萬平方米，跌42.46%；合同銷售均價每平方米3.92萬元。綜合首10個月，集團累計合同銷售金額約437.8億元，按年下跌42.23%；累計合同銷售面積約197.9萬平方米，減少63.37%；合同銷售均價每平方米約22,120元。