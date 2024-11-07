moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

超微電腦：未有呈交年度財報時間表

【明報專訊】曾是熱門AI概念股的超微電腦（美：SMCI）在錯過8月提交年度財報的最後期限後，最新表示仍未有呈交年度財報的時間表。由於安永會計師事務所此前以「對該公司的企業治理及透明度感到擔憂」為由，辭去對超微電腦的審計職務，令該公司的審計流程更形複雜。倘超微電腦至本月中仍未能提交年度報告，將面臨從納斯達克交易所退市的威脅。

指管理層或董事沒欺詐行為

安永此前對超微電腦的內部控制、董事會獨立性，以及會計操作提出重大擔憂，並表示不願與其財務報表扯上關係。自5月以來，超微電腦就未提交過經審計的報告。不過該公司周二表示，一個特別董事會委員會對其會計問題的調查，發現「沒有證據證明管理層或董事會存在欺詐或不當行為」。

根據該公司周二公布截至9月底的第一財季未經審計初步報告，其季度銷售額介乎59億至60億美元，低於該公司此前介乎60億至70億美元的預估，儘管最新銷售額範圍，與去年同期相比的升幅仍高達1.8倍。超微電腦預期，第二財季銷售額介乎55億至61億美元，遠遜於分析師預期的67.9億美元，其股價周二盤後挫16%，昨早段跌25%。

股價早段跌25%

超微電腦近期股價大起大跌。今年初由於市場熱捧AI企業，令該公司股價持續攀升，並在3月獲納入標普500指數。不過在3月股價創歷史高位後，超微電腦的問題接踵而來。一名前僱員於4月向聯邦法院指控其涉嫌誇大收入，沽空機構興登堡又於8月向其狙擊，聲稱其涉嫌會計操縱。超微電腦其後宣布延遲提交截至6月底的會計年度報告，據稱美國司法部已向該公司展開調查。超微電腦股價已較今年3月高位重挫逾75％。