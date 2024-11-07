Nvidia市值3.43萬億美元 超蘋果

市值10個月內升2.5萬億美元

即將於本周五獲納入道指成分股的Nvidia，市值在10個月內提升2.5萬億美元。機構股東服務機構（ISS）編制的數據顯示，Nvidia必須在未來20年，每年將經濟利潤提高21.4%，才能證明其股價升幅合理。

市值被Nvidia超越的蘋果，正面臨更嚴格的監管限制。歐盟委員會於6月指控蘋果應用商店App Store涉嫌扼殺競爭，未允許軟件開發商引導用戶至App Store以外的付款途徑，獲取更優惠的價格，違反《數碼市場法》（Digital Markets Act, DMA）。

彭博社引述知情人士稱，歐盟委員會有可能趕在歐盟競爭專員韋斯塔格（Margrethe Vestager）本月稍後離任前，向蘋果開出首張DMA罰單。若被裁定違反DMA，企業最高可面臨全球年度收入一成的罰款。

在截至今年9月底的財年，蘋果收入為3910億美元。倘被判罰一成收入，其罰款可高達391億美元（約3050億港元）。

歐盟擬向蘋果開首張DMA罰單

消息又稱，歐盟委員會仍在草擬罰單，亦有可能延至今年稍後才向蘋果判罰。知情人士稱，罰款有可能伴隨向蘋果徵收定期罰款，直到其符合DMA規定為止。今年3月，歐盟委員會已向蘋果判罰18.4億歐元（以當時匯率計算約156億港元），原因是其透過App Store對市場的控制，妨礙音樂串流媒體在市場競爭。