moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

內地上月出口升12.7% 遠勝預期

【明報專訊】國家海關總署公布，以美元計價，10月出口按年升12.7%，勝市場預期的升5%，亦是2022年7月後最大增幅。進口則由升轉跌，按年跌2.3%（見圖），亦遜預期的跌2%。貿易順差957.2億美元，多過預期的750億美元，為有紀錄以來第三高的月份。匯豐發表報告稱，出口超預期除了比較基數較低外，亦可能是9月長江三角洲地區的颱風導致部分需求延遲至10月。有分析認為，鋼鐵、高端技術產品改善中國出口表現，惟內需依然乏力。

汽車出口量按月放緩12個百分點

以地區劃分，10月輸往各地區的出口均有所改善。輸往東盟、歐盟、非洲和拉丁美洲地區的出口錄雙位數按年增長（見表），美國升幅由9月的2.2%擴大至10月的8.1%。進口方面，從主要生產電子產品的韓國和台灣分別按年增14.5%和15.5%。不過，從東盟的進口由9月升4.2%轉跌7.3%，而歐盟跌幅擴大至6.1%。

出口商品方面，10月集成電路、液晶平板顯示模組的數量分別按年升14.4%及16.7%，手機出口數量由9月跌2.6%轉升1.5%。同時，鋼材、鋁材數量及金額的按年升幅均有擴大，尤其鋼材出口量按年升40.9%、金額升24.4%。不過汽車出口量由9月按年升22.8%放緩至10月升11%。

進口方面，能源類別例如原油、稀土，進口量分別按年跌8.7%和跌12.5%，金額分別減少24.9%和11.6%。半導體進口量擴大至按年升12.6%，但金額跌9.4%；自動數據處理設備及其零部件金額按年升51.5%，上月增加72.5%。

分析：進口轉跌 反映內需乏力

匯豐發表報告提到，儘管10月的出口數據改善，但外部仍存在諸多不確定因素，包括近期美國選舉結果使對中國商品加徵額外關稅的風險再次出現，因此穩固國內需求可能將成為優先事項。該行預計，全國人大常委會會議將公布更多財政刺激措施細節，可能通過促進消費和投資支持內需，並解決地方政府債務風險等結構問題。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，10月出口表現強勁，其中主要原因是去年同期比較基數偏低所致。鋼鐵出口升幅擴大，以及高新技術產品出口亦由跌轉升，亦是出口改善的部分原因。至於進口由升轉跌，則可能反映內需表現仍然乏力。不少成熟經濟體的製造業有下行壓力，歐美國家對華實施貿易限制，並對部分中國廉價商品湧入表示關注，加上新當選美國總統的特朗普早前表示可能提高對華關稅，或為內地出口表現增添更多不明朗因素。

浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才稱，中國出口結構逐漸轉向電子產品、船舶、電動車等高端製造業商品，例如中國已超過韓國成全球最大造船國，而且下周將舉行珠海航展。若外部沒限制，預料中國未來出口有望持續增長。