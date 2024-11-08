中芯上季多賺58％ 收入創新高

華虹半導體（1347）亦公布第三季業績，股東應佔利潤飈升2.23倍至4481.6萬美元，期內銷售收入5.26億美元，按年下跌7.43%，主要受累平均銷售價格下降，毛利率減少3.9個百分點至12.2%，集團預計，第四季銷售收入約在5.3億至5.4億美元之間，毛利率約在11%至13%之間。

華虹半導體上季利潤飈2.23倍

華虹半導體總裁兼執行董事唐均君表示，整體半導體市場復蘇情况符預期，但存結構分化，第三季銷售收入及毛利率均較指引好，並實現按季增長，顯示公司面對複雜市場環境有較好韌力。他續稱，無錫新12英寸產線的建設持續按計劃推進，料各工藝平台的試生產及工藝驗證將在今年底到明年初全面鋪開。公司將利用新生產線進行工藝平台的持續技術迭代，以滿足下游各類新興需求的不斷湧現與增長，帶動公司整體營運表現邁上新台階。