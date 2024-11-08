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MSCI季檢剔出廣汽滔搏

標籤：經濟

【明報專訊】MSCI公布最新MSCI全球基準指數成份股檢討結果，當中中國股份續成為「輸家」，共被剔出20隻股份，包括廣汽集團（2238）、滔搏（6110）等，僅納入4家A股公司，淨減16家，變動將於本月25日收市後生效。

納入首創證券等4隻A股

中國股票再成今季MSCI季檢最大輸家，被剔出的20隻股票之中，除了括廣汽、滔搏及在美國上市的愛奇藝（美：IQ），其餘為A股，至於被納入指數的4隻A股分別是首創證券（滬：601136）、華勤技術（滬：603296）、龍芯中科（滬：688047）及天風證券（滬：601162）。MSCI自2019年2月底宣布增加中國A股在MSCI系列指數中的權重開始，便逐步將中國A股的納入因子從最初的2.5%增加至20%，並陸續納入創業板及科創板在內的個股。

然而，MSCI今年大手剔出MSCI中國指數成份股的股數，4季的調整都是剔出的股份遠多於被納入的股份，總括全年，共有21隻中國股份成為MSCI中國指數新貴，同期就有202隻股份被剔出。

港3隻小型股被剔出

MSCI小型股方面，亦有3隻香港股票被剔出，包括冠城鐘錶珠寶（0256）、昊天國際建投（1341）及昇能集團（2459），未有股份新納入。

至於國際市場，印度新增5隻、未有剔出股份，再成為MSCI季檢贏家；日本和韓國就分別淨減7隻和6隻MSCI全球基準指數成分股；美股有兩家新貴，4隻被剔出。