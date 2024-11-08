人幣中間價降666點子 離岸價曾貶至7.21

分析：料人幣保持7.35以上

昨人民幣中間價報7.1659，與市場測算水平相若，反映人行未調強中間價。瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰稱，中間價調弱或顯示人行因應關稅風險，可能提前貶值人民幣，將中間價調整到新均衡水平，一旦美國公布關稅措施會有助減少匯率波動。人民幣走勢視乎監管取向，料人行將匯率保持去年低位7.35以上，以錨定市場預期。

今日人大常委會議完結後，市場預期內地會公布財政刺激措施詳情，或左右人民幣走勢。華僑銀行香港經濟師姜靜表示，中間價昨見近一年低位，為人民幣貶值提供一定空間，雖然關稅削弱市場對內地經濟信心，利淡人民幣走勢，不過內地刺激措施效應逐漸浮現，近期數據改善，預期當局將有更多刺激政策出台，或對人民幣有支持，短期內人民幣走勢將取決美元走勢和內地政策動向。

另人行周三（6日）召開外資金融機構座談會，有匯豐、渣打、摩根士丹利等11家外資銀行參與，聽取外資金融機構意見建議，研究進一步改善營商環境、推動金融業高水平對外開放。人行行長潘功勝在會上表示，9月發布實施一系列金融新增政策以來，國內外給予積極正面評價，有力提振社會信心。