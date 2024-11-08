moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

晶科今首掛 暗盤升13%

標籤：經濟

【明報專訊】LED產品製造商晶科電子（2551）和家居線上零售商傲基股份（2519）雙雙於今天首掛，昨交易平台暗盤收市表現不一。榮登今年「超購王」的晶科電子暗盤表現較佳，於輝立及富途暗盤均升超過一成，傲基暗盤均跌超過一成。

晶科電子昨於輝立暗盤最高見5.4元，較定價升近五成，收報4.08元，較上市價高13%，成交4080萬元。不計手續費，每手1000股帳面賺470元；至於富途暗盤收報4.16元，較定價升15.2%。該公司昨公布公開發售部分超額5678倍，認購700手才穩奪1手。至於傲基於輝立暗盤昨收報13.82元，跌11.4%，不計手續費，每手300股帳面蝕534元；成交1840萬元。該股昨晚公布分配結果，公開發售部分獲超額16.74倍，認購兩手可穩獲一手。

國富氫能招股 集資最多4.4億

另內地氫能設備一體化解決方案提供商國富氫能（2582）昨起招股，發售600萬股，按最高發售價每股73元計，集資最多4.4億元，一手100股，入場費約7373.6元（見表）。盈利表現方面，國富氫能至今未能扭虧。去年收入5.22億元（人民幣，下同），按年升45%，虧損7504.3萬元，今年首5個月虧損9683.6萬元。

內地商用車自動駕駛技術供應商希迪智駕昨遞表申請上市，有可能成為本港第三家特專科技公司，中金（3908），中信建投（6066）及中國平安資本為其聯席保薦人。公司2023年及今年上半年分別虧損2.55億元及1.23億元。

明報記者