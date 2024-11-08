日產上半年純利挫94% 擬裁員9000 削兩成產能

日產昨下調了年度銷售額預測，由此前的14萬億日圓，下調至12.7萬億日圓（約6440億億港元），但未公布年度純利預測。日產7月已將純利預測，下調至3000億日圓。由於業績欠佳，日產社長內田誠將由11月起，自願放棄每月薪酬的50%，管理層也將自願減薪。日產另宣布，將把持有的部分三菱汽車股份，賣回給三菱，上限為已發行股份的10.02%。

高通上財季收入利潤超預期

此外，隨着手機需求回暖，全球最大智能手機處理器供應商高通（美：QCOM ）在截至9月底的第四財季，收入按年增長近兩成至102億美元，利潤按年更升96%至292億美元，兩者均超出預期，並預計第一財季表現繼續向好，該股昨早段股價升5%。同樣依賴手機業務的晶片設計公司安謀（美：ARM），在截至9月底的第二財季，收入及盈利均超出預期，昨早段股價升逾5%。

拜登政府擬加快發晶片法案補助

美國政權交接在即，拜登政府正加快將晶片法案的補助送出。彭博社引述知情人士稱，台積電（台：2330、美：TSM）與美國格芯（GlobalFoundries）（美：GFS）已就具約束力的協議，與美國政府完成磋商，為其在美國的工廠取得數十億美元的補助及貸款。

（綜合報道）

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