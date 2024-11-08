經濟增長利率穩定 大馬樓價料平穩

馬來西亞國家房產資訊中心的初步數據顯示，今年第二季馬來西亞樓價指數（MHPI）按季跌2.1%，為繼2021年第三季後，再次錄得按季跌幅，但按年計則微升0.9%至218.7點，平均樓價由2024年第一季約48.19萬令吉，稍調整至約47.19萬令吉。至於各類住宅價格，今年第二季按年計只有公寓樓價錄跌幅，期內公寓平均樓價按年微跌0.7%至36.72萬令吉；期內以半獨立屋的樓價升幅最大，今年次季平均樓價按年升2.6%，至71.86萬令吉；同期排屋平均樓價為45.33萬令吉，按年升1.1%；獨立屋樓價則按年微升0.5%，平均樓價約64.34萬令吉。

就業未全面復蘇 民眾延後置業

該中心的報告指出，今年第二季的樓價按季下跌的趨勢，與期內的消費信心指數跌勢一致，反映就業市場仍未全面復蘇下，民眾憂慮未來財務狀况而延後消費計劃，尤其是置業計劃。儘管樓價面對挑戰，該中心的另一報告指出，受惠於當地經濟持續增長及政府政策支持，樓市成交見增長，今年上半年當地整體住宅成交量按年升6.1%至近12.2萬宗，成交金額按年計升10.4%，至約494.3億令吉。

一手住宅佔上半年總成交量逾16%

若以住宅類別計，成交主要集中在排屋，約佔上半年整體住宅成交量的43%，其次是公寓佔14.3%；如以樓價計算，樓價為30萬令吉或以下的住宅需求最為旺盛，佔上半年整體住宅成交量的53.1%，其次為樓價介乎30萬令吉以上至50萬令吉的住宅，佔期內住宅成交量的24.3%，而50萬令吉以上至100萬令吉的住宅，則佔上半年整體住宅成交量的17.3%。上半年住宅成交主要來自二手市場，佔整體住宅成交量的83.9%，一手住宅約佔上半年住宅總成交量的16.1%。

PropertyGuru早前發表的報告稱，國際貨幣基金組織（IMF）預期今年環球貿易增長將提升至約3.3%水平，馬來西亞央行也預測當地經濟今年全年增長將介乎4%至5%之間，並料下半年通脹趨升，惟升幅仍可控，今年整體通脹可望維持於2%至3.5%水平，令市場憧憬下半年當地利率可保持穩定，此等因素將有助穩定當地樓市，今年樓價有望保持平穩。事實上，馬來西亞央行自去年5月再加息25點子後，至今維持利率不變。該公司馬來西亞區域經理蘇慶漢早前接受當地傳媒訪問時表示，儘管目前樓市充滿挑戰，但隨着利率趨於穩定、經濟保持增長，整體置業需求依然向好，加上政府大力推動大型基建發展，也對樓市帶來正面支持。

料下半年通脹仍可控

除國內置業需求外，來自海外的需求也有望提升，鑑於今年馬來西亞政府放寬了第二家園的申請條件，有望吸引更多海外買家投資大馬樓市。近年不乏馬來西亞樓盤來港展銷，如位於馬來西亞檳城的項目GEM Residences，項目由Belleview Group及LTC Group聯合發展。該項目的住客會所提供泳池、BBQ露台及瑜伽室等40多項設施，單位戶型以3房為主，面積介乎1050至1445方呎，售價約由110萬港元起，海外投資者也可享永久業權。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]