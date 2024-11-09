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彭博：索羅斯基金擬關港辦公室

標籤：經濟

【明報專訊】彭博社報道，國際著名對冲基金經理索羅斯（George Soros）創立的索羅斯基金管理公司由於行政重組，或計劃關閉香港辦公室，但之後將仍致力於亞洲投資。

續向港星日等配置資金

彭博社引述索羅斯本周四（7日）的電郵聲明稱，關閉香港辦公室後，將由其紐約和倫敦辦公室負責監督在亞洲的投資。聲明續稱，公司將繼續向香港、新加坡、日本和其他亞洲中心的優秀基金經理配置資金，惟公司發言人對該消息不予置評。

索羅斯基金管理（香港）（SFM HK）成立於2010年。根據證監會資料，SFM HK目前將辦公室設立於中環友邦金融中心，並在港持第1類、第2類及第9類牌照，可進行證券交易及期貨合約交易，並提供資產管理服務。彭博社引述消息稱，SFM HK在2011年的高峰期曾有20名持牌員工。自2017年之後，香港持牌員工人數已減少至10人以下。

據官網信息，創立於1970年的索羅斯基金管理公司在全球範圍內投資於公共和私募股權、債券、外匯和其他另類資產等。

索羅斯近年看淡中國市况

彭博社續指出，索羅斯近年持續看淡中國市况，曾於2021年在《華爾街日報》表示向中國大手投資是「悲劇性錯誤」。次月索羅斯基金管理的投資總監Dawn Fitzpatrick便表示，公司目前將不會把資金投入中國市場。