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卡地亞母企 少賺近七成

【明報專訊】面對中國奢侈品市場銷售疲軟，卡地亞（Cartier）母企瑞士歷峰集團（Richemont）（瑞士：CFR）在截至9月底的上半財年，營業利潤按年跌17%至22億歐元（約184億港元）；純利更大跌近七成至4.57億歐元（約38億港元），主要由於電商業務Yoox Net-A-Porter非現金減值所致。

美國、歐洲及日本市場的銷售增長，被中國市場在內的亞太區19%銷售跌幅所抵消。集團主席Johann Rupert稱，中國對昂貴貨品的需求「需更長時間才能恢復」，這對手表品牌的打擊尤其嚴重。該集團股價昨跌逾5%。

奢侈品受累中國需求放緩

經營伯爵（Piaget）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）等名表品牌的歷峰集團，鐘表業務期內收入按年跌17%。珠寶業務收入則保持韌性，而整體持續經營業務在期內銷售額跌1%至101億歐元（約844億港元），低於預期。

儘管珠寶業務收入符合預期，但歷峰集團稱，在漲價有限的情况下，不足以抵消黃金等成本上升。

歷峰與LVMH（法：MC）、Gucci母企開雲集團（Kering）（法：KER）等同業，近期均面對中國需求放緩的處境。在新冠疫情期間的購物熱潮過後，名表需求變得疲軟。過去幾個月分析師下調奢侈品行業展望，匯豐上周把歷峰明年持續業務銷售增長預期，由2.9%降至0.3%。

（綜合報道）

[國際金融]