內地置換地方債規模沒驚喜 恒指夜期低水463點

【明報專訊】市場關注的內地財政刺激措施上周五下午揭曉，當局增加6萬億元（人民幣，下同）地方債務限額，以及5年內配置4萬億元地方政府專項債券，合共增加10萬億元地方政府財政資源，以解決債務。不過，股市對此反應不佳，恒指夜期上周五下跌323點或1.7%，收報20,265點，較恒指收市低水463點；ADR港股比例指數下跌2.23%，收報20,276點。至於反映在美上市中概股表現的納斯達克金龍中國指數，上周五跌4.74%，收報6909點。
高盛引述EPFR數據，截上周三（6日）的一周內，內地股市基金連續淨流出第四周，早前外資大幅流入內地股市情况在近周已稍為扭轉。
摩根士丹利指出，雖然周五公布的方案內容與該行預期一致，但股市要可持續地反彈，則需要更多方案詳情。大摩指內地當局已作出改變，正面應對通縮問題，希望穩定房地產、就業和整體經濟，因此支持措施的力度和實施速度相當關鍵，惟當局並未提供支持房地產和消費的措施細節。
瑞穗亞洲高級中國經濟學家周雪指出，方案規模未有給予市場驚喜，而且並非由中央政府發債承擔。當局分3年增加6萬億元地方債務限額，加上每年增加8000億元地方政府專項債券，每年2.8萬億元債務置換限額，或仍不足以一勞永逸地解決問題。
不過，Wilson資產管理投資組合經理Matthew Haupt認為，投資者失望不會維持太久，至目前為止內地當局的行動，顯示正朝着正確方向發展，市場最為關注政策實施的速度，認為當局需要落實現有措施，然後觀察明年特朗普上任美國總統後，會是怎樣的政策框架。