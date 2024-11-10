內地置換地方債規模沒驚喜 恒指夜期低水463點

高盛引述EPFR數據，截上周三（6日）的一周內，內地股市基金連續淨流出第四周，早前外資大幅流入內地股市情况在近周已稍為扭轉。

內地股市基金連續4周淨流出

摩根士丹利指出，雖然周五公布的方案內容與該行預期一致，但股市要可持續地反彈，則需要更多方案詳情。大摩指內地當局已作出改變，正面應對通縮問題，希望穩定房地產、就業和整體經濟，因此支持措施的力度和實施速度相當關鍵，惟當局並未提供支持房地產和消費的措施細節。

瑞穗亞洲高級中國經濟學家周雪指出，方案規模未有給予市場驚喜，而且並非由中央政府發債承擔。當局分3年增加6萬億元地方債務限額，加上每年增加8000億元地方政府專項債券，每年2.8萬億元債務置換限額，或仍不足以一勞永逸地解決問題。

不過，Wilson資產管理投資組合經理Matthew Haupt認為，投資者失望不會維持太久，至目前為止內地當局的行動，顯示正朝着正確方向發展，市場最為關注政策實施的速度，認為當局需要落實現有措施，然後觀察明年特朗普上任美國總統後，會是怎樣的政策框架。