富友支付博雷頓齊再申上市

曾計劃A股上市的上海富友支付服務提供收單、跨境數字支付及帳戶運營服務，今年上半年純利4172.1萬元（人民幣，下同），按年上升2.76%。收入7.82億元，按年上升10.33%，主要由於綜合數字支付服務及數字化商業解決方案的收入均有所增加，收入於過去3個年度複合年增長率16.9%，毛利2.05億元，按年增12.48%，毛利率26.3%，增0.5個百分點。上半年總支付交易額1.02萬億元，增長6.25%。

截至6月30日，上海富友擁有活躍客戶150萬名，比去年度的170萬名有所下降，於6月底客戶總數460萬名，比去年底增加50萬名，平均獲客成本由去年度的35.6元下降3%，至今年上半年的34.5元。

電動裝載機及寬體自卸車製造商博雷頓科技，上半年虧損1.54億元，按年多虧損24.19%。收入2.67億元，按年上升65.87%。毛利錄831萬元，扭轉去年同期出現560萬元毛損。毛利率為3.1%，相對去年同期為負3.5%。

公司指出，即使收入增長，但因處早期生產及開發階段，銷售成本仍較大。今年上半年裝載機的出貨量為205台，按年增27.3%，自卸車出貨122台，按年增3.88倍。

明報記者