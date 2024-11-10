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德工業陷困 貿易戰或引發持續衰退

【明報專訊】德國總理朔爾茨上周三「炒掉」來自自民黨的財長林德納，3黨執政聯盟正式瓦解，導火線是雙方未能就怎樣解決政府財政缺口達成共識。其實歐盟經濟龍頭德國，經濟早出現問題，各大工業品牌傳出負面消息，包括福士（Volkswagen）及化工廠Venator要關廠、馬牌輪胎或拆售業務、邁爾造船廠（Meyer Werft）幾乎破產等，加上中國向德國擴大出口，尤以電動車攻勢猛烈，令德國工業進一步置於困境，出現「戰後最顯著衰退」，最終恐拖累歐洲經濟。最新特朗普勝出美國大選，其關稅政策或令德國經濟雪上加霜。有分析認為，德國經濟本已疲弱，未來或因貿易戰而持續衰退。

明報記者 鄭智文

綜合報道：《金融時報》、路透社、《福布斯》、CNBC、德國之聲

德國製造業近期多家招牌公司面臨困境，如福士汽車正考慮首次在德國關廠。隨着鋼鐵產品需求及價格均跌，工業巨擘蒂森克虜伯旗下鋼鐵部門要填補13億歐元的資金缺口，集團擬重組部門，讓部門用自己盈利來投資，減輕母公司負擔。德國馬牌輪胎正考慮拆售旗下汽車業務，涉資200億歐元。至於有225年歷史的邁爾造船廠幾乎破產，要由政府共出資約4億歐元入股救亡。

能源價格高漲 影響生產成本

德國化工業亦陷入泥沼，主因是能源價格高漲，影響生產成本，去年德國化學品產量按年跌10.6%，更創1995年以來最低。化工廠Venator於5月決定關閉旗下位於德國杜伊斯堡附近的二氧化鈦廠，約350名員工要失業。

集團營運總監Mahomed Maiter表示，該廠財政看不見前景。二氧化鈦需求疲弱，來自中國的進口貨亦過多，即使今年歐盟對來自中國的進口貨實施反傾銷稅，Mahomed Maiter亦認為「有點太遲」。

德銀德國首席經濟師Robin Winkler形容，現時德國工業生產回落是該國戰後以來「最顯著的衰退」。德國工業聯合會主席Siegfried Russwurm於9月也表示，「德國的商業模式正處水深火熱之中，不是將來某個時候，而是此時此地。」他形容，去工業化是真正危機，憂慮德國現存的工業生產，有五分之一將於2030年內消失。

外媒綜合經濟師及商界領袖看法，將德國經濟挫敗歸咎於能源價格、企業稅、人力成本高昂，且有過度的官僚主義。隨着數十年來的投資不足，德國基建嚴峻，且技術工人短缺，令情况更複雜。

德央行行長強調「不是衰退中」

德國央行行長Joachim Nagel於9月為市場派定心丸，強調「德國不是衰退中」。他指出，德國勞動市場蓬勃，失業人數為280萬人，是近十年來最低，德國企業的資產負債表亦見強健。專責審視政府經濟政策的德國經濟專家委員會則警告，德國正面臨低增長及疲弱經濟的新常態，由於勞工短缺及生產力增長疲弱，料潛在增長率只有0.4%。

德國最大貿易伙伴之一的中國，亦是令德國受困其中一個原因。《金融時報》評論，中、德兩國在進出口角色中有變化，中國由進口德國貨漸變成向德國出口貨物。2020年中國佔德國出口總額8%，今年料降至5%，又引述DWS經濟師Elke Speidel-Walz稱，中國製造商不再進口德國貨物，反而變成競爭對手。

中國製造商不進口德國貨 反變競爭對手

該報又稱，德國近三分之二的進口貨來自歐盟成員國，且佔歐盟總GDP約四分之一，身為歐盟最大貢獻者的德國若陷入危機，整個歐盟都會受害。同期法國政治、經濟上都受困擾，這些危機將使整個歐盟不穩。

德國智庫Ifo主席Clemens Fuest認為，15年來德國經濟可謂順風前行，受惠於勞動市場改革、低息、俄羅斯廉價天然氣、全球貿易蓬勃等，就業增長強勁，預算盈餘充裕，工業利潤豐厚，「現在則遇上強烈逆風。」

中資電動車攻歐 德車企產量挫

三大車廠福士汽車、平治集團、寶馬便首當其衝。在近20年間，中國對德國的轎車、運動型多功能車（SUV）需求極大，在中國出售的毛利率亦遠高於德國。不過，保時捷顧問公司主席Eberhard Weiblen認為，快錢令德國車廠年來不求突破。近年中資電動車廠大舉反攻歐洲，如比亞迪（1211）、蔚來汽車（9866）、小鵬汽車（9868）等，且有津貼做後援，以低價搶佔歐洲市場。

有分析師認為，德國車廠品牌強健，財力雄厚，投資預算充裕，加上最近歐盟向中國電動車設最多45%關稅，相信德國車廠有機會捍衛在歐洲的市佔率。惟據德國汽車工業協會數據，2016年為德國汽車產量高峰期，年產570萬輛，至去年卻累跌28%至410萬輛。電動車需求疲弱，卻要應付歐盟環保政策要求車廠推高電動車銷售、降低汽車排放，若不達標，則面臨最多150億歐元罰款。

上周特朗普勝出美國大選，其貿易保護主張亦隨時令德國工業雪上加霜。特朗普當選前，聲言要將幾乎所有進口貨設一成至兩成關稅。晨星DBRS指出汽車業與化學業會首當其衝，兩個行業亦一直是德國工業支柱。

據德國聯邦統計局數據，今年上半年，美國為德國產品的最大買家，對美出口總額為807億歐元。Ifo稱，若特朗普對所有交易伙伴徵收基本關稅兩成，德國出口商要準備好損失慘重，料這些美國經濟政策將對德國造成約330億歐元損失，德國對美國出口亦會削約15%。

德國經濟部長Robert Habeck上月一度修改德國今年經濟預測，由原定預測GDP增長0.3%下修為收縮0.2%，連續兩年經濟收縮。他預計，明年德國經濟將擺脫衰退，反彈1.1%，2026年增長1.6%。Robert Habeck認為，減稅、為工業提供較低的能源價格等政策，有望刺激德國未來經濟顯著增長。不過，當時特朗普尚未勝出美國大選。德國去年GDP已錄得0.3%負增長。

ING：德已成「歐洲病夫」

ING德國首席經濟師Carsten Brzeski指出，特朗普上個任期時，德國經濟處於繁榮期，但現在德國已是「歐洲病夫」，加上汽車業、加工業等本已陷入困境，勢將遭受貿易戰重創，料德國經濟有可能於未來兩年陷入衰退。Siegfried Russwurm則形容今次大選為德國及歐洲「敲響警鐘」，料歐美關係將有劇變，強調德國必須加強本土經濟競爭力、國防實力的戰略，並改進對華戰略。

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