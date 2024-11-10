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薛偉傑：港企研發NFC指環 兼備健康檢測支付功能

【明報專訊】曾經有好一段時間，智能手帶和智能手表都會以檢測心跳、步數、睡眠狀態等常用健康數據，作為它們的主要賣點之一。不過，近年市場形勢卻有變，NFC指環因為更加輕巧和纖薄而崛起，在檢測健康數據方面，已經搶去了智能手帶和智能手表不少風頭。在10月底的「香港金融科技周2024」中，更加有香港公司宣布，推出同時具備健康檢測和非接觸式電子支付功能的NFC指環。

支援VISA及Mastercard等電子支付

拍拍寶科技有限公司（Tappy Technologies Limited）表示，該公司成立於2016年，研發具備非接觸式電子支付功能的NFC表帶已經有很多年，並已打入多個先進和發展中國家的市場。

去年，該公司橫向擴展，成功研發出具備非接觸式電子支付功能的NFC指環。今年，再成功研發出同時具備健康檢測和非接觸式電子支付功能的NFC指環，相信是全世界首創。

現時，該公司的NFC指環已經可以支援VISA、Mastercard、American Express、印度Rupay等電子支付方式；並可以檢測心跳、步數、睡眠狀態、血氧飽和度、心理健康水平，以及計算女性經期等。未來，該公司還希望和更多電子支付公司以及品牌商等達成合作協議。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]