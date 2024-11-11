憶述當年最難解決跨境資金進出

李小加提到，當初設計互聯互通時，最初先從交易系統升級、改變交易時間，以及交易規則方面着手。他表示當時預期此部分較容易解決，但結果單是港股延長交易時間至配合A股市場便花了兩年時間解決。另吸收了互聯互通推出之前，「港股直通車」（即單邊讓內地投資者購港股）計劃無疾而終的教訓，他當時便認定若要推出互聯互通，其所有設計條件需對等，才能提升內地的積極程度，並願意開始討論。

與上交所討論後 在餐巾紙寫結果

李小加續指出，過去推進互聯互通最重要的兩個時刻，其中一個為解決內地資本項下管控，以及跨境資金出入問題，以達至「真正的通，自由的通」。當時他與時任上交所理事長桂敏杰於深圳的小茶館內討論，兩人得出「淨量過境」的方法，先清算中國內地及香港買賣盤交易，並互相抵消兩方繳交的資金，再為抵消後的實際淨量做交易，務求減少跨境資金的進出。

李憶及，當時小茶館沒有紙，便隨手拿起一張餐巾紙，將互聯互通討論的結果寫下，更笑稱「那張餐巾紙找不到，找到的話就是文物」，而另一重要時刻則為2014年博鰲亞洲論壇真正提出互聯互通機制。

[互聯互通10周年]