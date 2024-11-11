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北水佔港股日均成交近17%

【明報專訊】連接內地與香港資本市場的互聯互通機制自2014年11月推出以來，10年間發展迅速，互聯互通機制不斷拓展及優化，目前港股通已佔主板日均成交總額近17%。而展望未來將擴大機制覆蓋產品類別，包括將人民幣櫃台納入港股通、引入大宗交易，以及推出國債期貨等。

累淨買3.3萬億 佔港股市值一成

自滬港通2014年開通以來，允許兩地投資者在各自市場的監管體系下交易，港股通已取代了QDII（合格境內機構投資者計劃），成為內地投資者尋求海外資金配置的首選途徑。

根據港交所（0388）數據，港股通日均成交額由2014年的9億元增至2024年第三季的396億元，佔主板日均成交總額近17%。 截至今年6月，港股通累計淨買入達3.3萬億元，佔港股市值約一成。北向滬深港通方面，日均成交額亦由2017年的96億元人民幣，大幅增加至今年上半年的1302億元人民幣。截至今年6月，國際投資者透過滬深港通持有的A股總值達2.1萬億元人民幣，佔外資持有A股總額的71%。

滬深港通開通以來，港交所推出多項優化措施，包括調整額度，以及增加可買賣證券數目及類型，如港股通納入「同股不同權」、未有盈利的生物科技公司、ETF，以及國際公司等。

互聯互通機制的資產類別亦不斷豐富，例如債券通（北向通）於2017年推出，跨境理財通於2021年9月啓動；去年更推出互換通及港幣-人民幣雙櫃台模式等。

中證監早前公布5項資本市場對港合作措施，展望末來，互聯互通機制將有進一步優化空間，包括將合資格證券的人民幣櫃台納入港股通、引入大宗交易，以及推出國債期貨等。

此外，滬深港通若能擴展至一級市場，讓內地投資者參與認購香港市場的新股，有分析指將有助新上市公司吸納更多投資者，令股票流動性提升，並有助開發更多創新產品，例如ETF及衍生工具等，令產品生態圈更豐富，甚或吸引其他公司來港上市。

[互聯互通10周年]