袁國守：增量政策出籠 吼中資金融股

全國人大常委會第十二次會議上周五結束，會後財政部長藍佛安在新聞發布會上表示，從2024年開始，將連續5年每年從新增地方政府專項債券中安排8000億元人民幣，專門用於化債，累計可置換隱性債務4萬億元人民幣；再加上今次全國人大常委會批准的6萬億元人民幣債務限額，直接增加地方化債資源10萬億元人民幣。

儘管10萬億元的刺激計劃，好些投資者「不收貨」，故上周五港股收市後恒指期貨顯著受壓，但預料中央往後仍會繼續推出刺激措施，加上A股和港股年內走勢已回穩，相信中資股炒風未完，而被視作A股替代品（proxy）的中資金融股，尤其是券商股有望再落鑊。

在人大公布新一輪化債規模前，摩根大通發表報告稱，與美國大選相比，人大會議結果將成為中國金融股表現的更重要驅動力。摩通認為，在最悲觀的情况下，所有中資金融股都將在短期內下跌，但國有銀行將跑贏大市；在最看漲的情况下，券商的表現則應該優於銀行，而在銀行中，招行（3968）的表現應該優於國有銀行。

內地券商股正路之選揀中金

換言之，中資金融股包括內銀及券商股具炒上空間，上周四已偷步飈升，隨增量政策提供具體數字，且A股回穩，這類與內地股市表現有較高關連性的股份，有力借勢走高。先說內銀股，摩通點名提及的招行，於現水位約39元可買一注，因按摩通的看法，招行管理層在第三季業績簡報會上的語氣，是自2022年以來最為樂觀，而且正就股份回購做可行性研究。由於招行股東回報有望上升，故摩通將招行列為行業首選，維持「增持」評級，目標價58元，相比上周五收市價39.05元，潛在升幅達49%。

至於四大國有銀行中農建工，雖則有分析擔心，新一輪增量政策或令其淨息差收窄，但隨地方債問題紓緩，加上目前估值吸引，市帳率介乎0.42至0.64倍，股息率全部逾6厘至7厘，相信負面因素已反映得「七七八八」。再者，在全球主要央行展開減息周期、港元定期存款息率低於4厘之際，內銀股目前的股息率變得吸引，可現水位買入揸中長線；就算投機操作，如以相關衍生工具如窩輪捕足正股短期升勢，股價經過個多月的窄幅整固後，有一定值博率。

內地券商股方面，只要A股繼續發力，勢進一步水漲船高，正路之選是擁有「投行貴族」美譽的中金（3908），曾在上周起動的中信証券（6030）、廣發証券（1776）、招商證券（6099）及海通證券（6837）等也值得小注一博，當然還是老話，炒政策必須嚴守止賺止蝕。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]