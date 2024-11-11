moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

袁國守：增量政策出籠 吼中資金融股

【明報專訊】美國大選塵埃落定，特朗普再度入主白宮。雖然美國政權交替左右全球政局及經濟，但對主力炒港股的投資者來說，全國人大常委會會議結果更加重要，因現時港股「食粥食飯」，很視乎中央國策及其力度。上周內地公布10萬億元人民幣的刺激計劃，為地方政府紓困，雖然未算帶來驚喜，但料中央往後還會頻頻「出招」，內地股市有望進一步回穩，對A股敏感度高的金融板塊，特別是券商股料續有炒作，不妨睇位跟走一轉。

全國人大常委會第十二次會議上周五結束，會後財政部長藍佛安在新聞發布會上表示，從2024年開始，將連續5年每年從新增地方政府專項債券中安排8000億元人民幣，專門用於化債，累計可置換隱性債務4萬億元人民幣；再加上今次全國人大常委會批准的6萬億元人民幣債務限額，直接增加地方化債資源10萬億元人民幣。

儘管10萬億元的刺激計劃，好些投資者「不收貨」，故上周五港股收市後恒指期貨顯著受壓，但預料中央往後仍會繼續推出刺激措施，加上A股和港股年內走勢已回穩，相信中資股炒風未完，而被視作A股替代品（proxy）的中資金融股，尤其是券商股有望再落鑊。

在人大公布新一輪化債規模前，摩根大通發表報告稱，與美國大選相比，人大會議結果將成為中國金融股表現的更重要驅動力。摩通認為，在最悲觀的情况下，所有中資金融股都將在短期內下跌，但國有銀行將跑贏大市；在最看漲的情况下，券商的表現則應該優於銀行，而在銀行中，招行（3968）的表現應該優於國有銀行。

內地券商股正路之選揀中金

換言之，中資金融股包括內銀及券商股具炒上空間，上周四已偷步飈升，隨增量政策提供具體數字，且A股回穩，這類與內地股市表現有較高關連性的股份，有力借勢走高。先說內銀股，摩通點名提及的招行，於現水位約39元可買一注，因按摩通的看法，招行管理層在第三季業績簡報會上的語氣，是自2022年以來最為樂觀，而且正就股份回購做可行性研究。由於招行股東回報有望上升，故摩通將招行列為行業首選，維持「增持」評級，目標價58元，相比上周五收市價39.05元，潛在升幅達49%。

至於四大國有銀行中農建工，雖則有分析擔心，新一輪增量政策或令其淨息差收窄，但隨地方債問題紓緩，加上目前估值吸引，市帳率介乎0.42至0.64倍，股息率全部逾6厘至7厘，相信負面因素已反映得「七七八八」。再者，在全球主要央行展開減息周期、港元定期存款息率低於4厘之際，內銀股目前的股息率變得吸引，可現水位買入揸中長線；就算投機操作，如以相關衍生工具如窩輪捕足正股短期升勢，股價經過個多月的窄幅整固後，有一定值博率。

內地券商股方面，只要A股繼續發力，勢進一步水漲船高，正路之選是擁有「投行貴族」美譽的中金（3908），曾在上周起動的中信証券（6030）、廣發証券（1776）、招商證券（6099）及海通證券（6837）等也值得小注一博，當然還是老話，炒政策必須嚴守止賺止蝕。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]