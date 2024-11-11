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《幫你格價》：趁再減息前 做4厘息美元定存

【明報專訊】美國聯儲局上周如市場預期減息四分一厘，目前市場普遍預期減息周期將於明年延續，意味息率將持續下調。應對減息周期，現階段除投資於較長年期的優質債券，鎖定較高利息收益外，也可考慮將部分資金投放於銀行高息定存，以獲取逾4厘的年息率。

明報記者 劉敬華

DWS美國首席經濟學家Christian Scherrmann指出，聯儲局在大選後保持穩健立場減息25點子，儘管大選後貿易及財政政策的變化時間和幅度仍屬未知之數，惟該公司認為短期內這些因素難構成重大顧慮，因而維持12月再減息四分一厘的預測，並料2025年可望有更多減息空間。安本副首席經濟師James McCann認為，如果未來沒有任何數據令人意外，早前的信號都是支持12月降息的理由，雖然美聯儲並未承諾會採取這項舉措，但也沒有對市場減息25點子的預期作出反擊，至於美國明年的減息步伐，該公司預計聯儲局將於1月暫停減息，作為2025年減息步伐放緩至每個季度降息25點子的一部分。

或投資較長期債券 鎖定高息

明年繼續減息已成市場共識，投資者宜趁現階段投資於較長期債券，或敘做較長期定存，以鎖定較高利息。長期定存選擇方面，自美國展開減息周期後，不少銀行已調整定存優惠，現時即使以新資金開立12個月港元定存，優惠年利率往往低於3.5厘，反觀以新資金開立6個月或12個月美元定存，仍有望獲4厘或以上的優惠年利率。以富邦為例，該行個人銀行客戶透過手機應用程式以6.5萬美元（約50.7萬港元）或以上，開立12個月美元定存可獲4.1厘特優年利率，即最少可賺2665美元（約2.08萬港元）利息。部分虛擬銀行更可在不設最低開立定存金額門檻下，提供4厘年利率，如富融的12個月美元定存年利率便達4厘（見表1）。

要留意的是，美國大選後的政策變化、地緣政治局勢走向，以及市場對美國減息步伐預期的轉變，或會引發股市波動。部分投資者或可考慮將部分資金短暫泊於較高息的短期定存，既可減低整體投資組合風險，兼可確保短期利息收入。至於短期定存的選擇，同樣以美元定存優惠的息率較為吸引，如南商的美元定存優惠，該行的特選「南商理財」客戶經分行以10萬港元或以上等值的新資金開立3個月美元「智優息定期存款」，可享4.4厘的優惠年利率，即最少可收取約141美元（約1099.8港元）利息（見表2）。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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