moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

溫傑：醫護需求續增 利百本醫護

【明報專訊】百本醫護（2293）主要從事為個人及機構客戶提供醫護人手解決方案服務，在服務過程中根據該等客戶的具體要求配置醫護人員。集團亦提供外展個案評估相關服務、提供疫苗接種服務、銷售商品及提供診所服務。以上個財政年度計（截至今年6月30日），來自提供醫護人手解決方案服務的收入佔總收入的比重達81.5%。

上段提到的醫護人手解決方案，以個人需要為例，可細分為24小時私家看護及家居上門護理等。前者指出，集團旗下登記的合資格專業醫護人員，可24小時輪替，貼身照顧長者、病者、初生嬰兒、幼童、孕婦以及產婦。

至於對機構客戶，集團會因應客人的個別情况及需要，即時制訂針對性的管理策略，並選配合適的專業醫護人才，以強化客人的醫護人手資源，解決它們所面對的正規人手流失或短期人手不足問題。目前集團為香港醫院管理局屬下的醫院、各大私家醫院、診所、安老院、療養院以及其他醫療機構，提供即時、全面以及多元化的醫護人手管理方案。

業績方面，2024年財年的收入為9480萬元，按年減少了25.1%；期內溢利則回落至3090萬元。表面上數據不算理想，但根據管理層指出，隨着香港政府撤銷新冠病毒（COVID-19）的防控措施，相關的檢測中心及大部分社區疫苗接種中心均關閉，導致對醫療及健康評估服務的需求減少，令收入按年計出現較大變化，並非業務前景有變。鑑於人口老齡化及對醫護人手解決方案的結構需求不斷增加，管理層對此核心業務的中長期持續增長持樂觀態度。

為了努力維持龐大且多元化的登記醫護人員規模以把握發展機遇，該集團提供廣泛的會員福利以吸引及留住登記醫護人員。截至2024年6月30日，已向集團登記的醫護人員數目約有29,800名，較去年的27,000名增加約2800名或10.4%。

此外，集團在旺角地區的自置物業內，精心構建了一個集醫療保健及智慧居家人工智能養老科技和數據，成為新生產要素的服務平台「HealtHub」。集團正深入推動多元化的服務板塊，為社區市民提供一站式、並以家庭健康為核心的綜合服務。管理層正主動探索業務機會，包括與戰略合作伙伴結盟或合作，以尋求各種增長機遇。

最後值得一提的是公司股息率甚為吸引。集團早前已宣布末期息為每股2.5仙（除淨日為12月3日），若連同中期息每股5仙計算，全年派息達7.5仙，以現價0.65元計算，股息率達雙位數。當然，派息並非保證，會受業績所影響，因此相關股息率只作參考。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]