袁國守：美大選後 羅素2000料未升完

許多分析已提醒，假如特朗普遵守競選承諾，進一步減稅和放寬監管，並加徵關稅及收緊移民政策，美國或再出現通脹，減息步伐可能慢下來，對後市構成壓力。事實上，聯儲局在上周如市場預期減息0.25厘後，稱「如果出現可能阻礙實現委員會目標的風險，將準備酌情調整貨幣政策立場」，意味高息或維持一段更長時間。

不過，主流分析認為，美國「硬着陸」機會微，且減企業稅和放寬監管，將特別有利金融業及中小企，相關板塊及指數如羅素2000料受惠，短期升浪應未完。

內地方面，新一輪增量政策終有具體數字，全國人大常委會上周五審議通過近年來力度最大的化債舉措：增加地方政府債務限額6萬億元人民幣，用於置換存量隱性債務，為地方政府解困。可是，市場初步未見「領情」，上周五恒指夜期跌323點，低水463點，料港股本周仍受制於21,000點阻力，故短期只宜向強勢股如小米（1810）埋手。

明報經濟投資理財副採訪主任

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 主編的話]