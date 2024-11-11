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袁國守：美大選後 羅素2000料未升完

【明報專訊】美國總統大選落幕，特朗普再次入主白宮，雖然往後4年全球政經局勢存變數，但短期一大不明確因素消除，「恐慌指標」VIX指數急挫，市場風險胃納增，上周美股三大指數齊創新高，暫把種種中長期隱憂拋諸腦後。

許多分析已提醒，假如特朗普遵守競選承諾，進一步減稅和放寬監管，並加徵關稅及收緊移民政策，美國或再出現通脹，減息步伐可能慢下來，對後市構成壓力。事實上，聯儲局在上周如市場預期減息0.25厘後，稱「如果出現可能阻礙實現委員會目標的風險，將準備酌情調整貨幣政策立場」，意味高息或維持一段更長時間。

不過，主流分析認為，美國「硬着陸」機會微，且減企業稅和放寬監管，將特別有利金融業及中小企，相關板塊及指數如羅素2000料受惠，短期升浪應未完。

內地方面，新一輪增量政策終有具體數字，全國人大常委會上周五審議通過近年來力度最大的化債舉措：增加地方政府債務限額6萬億元人民幣，用於置換存量隱性債務，為地方政府解困。可是，市場初步未見「領情」，上周五恒指夜期跌323點，低水463點，料港股本周仍受制於21,000點阻力，故短期只宜向強勢股如小米（1810）埋手。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]