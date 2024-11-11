廖偉強：樓市藥到病除 一手成交旺

啟德是新盤供應集中地，至今已累積約20個項目推出市場，還有數個樓盤排隊準備出場，加上發展商的貨尾積存量亦不少，所以，新項目在這種市况下，確實要花很大氣力才能成功。但天璽‧天則能集合天時地利，既受惠減息效應，又有綠色集體運輸系統的新進展，以及啟德體育園、雙子匯等相繼啟用的加持；發展商以貼地價推盤就即時收到成效，更令新盤市場百花齊放。

新盤交投量回升，可算是近期的好消息，亦減退消極氣氛。事實上，近年就算是生意人也時刻充滿負面想法。當然，市道差、生意難做，這些筆者都認同，但這卻並非事實的全部。疫情後，人們生活習慣及消費模式改變，這並非今日才知道；企業不肯變，不肯提升服務質素，直接削弱競爭力。現今是資訊爆炸年代，人們可以有更精明的消費，網上購物及北上消費只是多幾個選擇，香港人並非沒有消費能力，只是消費方向改變，而且更精明。香港人其實是身在福中不知福；能在香港賺取收入，享受很低的稅率，找工作比很多發達國家都容易。香港人只要抱有積極的思維，肯變求變，總會有理想的生活，正如樓市亦終於迎來否極泰來的一天。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]