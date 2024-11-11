moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

廖偉強：樓市藥到病除 一手成交旺

標籤：廖偉強

【明報專訊】來到第四季，樓市再次出現大轉向，10月新盤成交飈升至逾3000宗，是今年第二高，僅比政府公布撤銷辣招之後的3月份，錄得逾4000宗為低。10月樓市再度出現戲劇性變化，有人會問，減息真的是「起死回生」的靈藥嗎？筆者認為，減息更像一服「藥引」，為樓市添上活力；而適時推出啟德新盤天璽‧天，迅速為市場帶來焦點，則是另一服效力更猛的「藥引」，幫助樓市經歷3年低潮後，逐漸康復過來。

啟德是新盤供應集中地，至今已累積約20個項目推出市場，還有數個樓盤排隊準備出場，加上發展商的貨尾積存量亦不少，所以，新項目在這種市况下，確實要花很大氣力才能成功。但天璽‧天則能集合天時地利，既受惠減息效應，又有綠色集體運輸系統的新進展，以及啟德體育園、雙子匯等相繼啟用的加持；發展商以貼地價推盤就即時收到成效，更令新盤市場百花齊放。

新盤交投量回升，可算是近期的好消息，亦減退消極氣氛。事實上，近年就算是生意人也時刻充滿負面想法。當然，市道差、生意難做，這些筆者都認同，但這卻並非事實的全部。疫情後，人們生活習慣及消費模式改變，這並非今日才知道；企業不肯變，不肯提升服務質素，直接削弱競爭力。現今是資訊爆炸年代，人們可以有更精明的消費，網上購物及北上消費只是多幾個選擇，香港人並非沒有消費能力，只是消費方向改變，而且更精明。香港人其實是身在福中不知福；能在香港賺取收入，享受很低的稅率，找工作比很多發達國家都容易。香港人只要抱有積極的思維，肯變求變，總會有理想的生活，正如樓市亦終於迎來否極泰來的一天。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]