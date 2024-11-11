馬泰陽：多項利好消息 樓市迎來新機遇

日前金融管理局公布，今年第三季負資產的個案達到40,713宗，為近21年新高；當中涉及的金額為2075.1億元，按季升約33.9%；負資產個案的增加主要與樓價下跌有關。

年初政府宣布全面「撤辣」後，樓市雖曾於第二季出現輕微反彈，當時負資產個案一度回落，在短期內取得了一定成效。不過，「撤辣」效應不繼，息口高企以及發展商低價推盤，使樓價升幅蒸發並倒跌。

筆者認為，美國大選後市場將會漸趨明朗，新政府上場，對華政策或有新突破，環球市場積極尋找投資機會，相信本港經濟亦會間接受惠。預期美國減息勢頭持續，12月有望再次減息，更有利資金流入樓市，因此，今年第四季本港樓價有望止跌回穩，屆時負資產宗數亦將有望回落。

筆者相信，本港銀行減息將帶動樓市氣氛好轉，除了息口走勢，今年樓市發展仍取決於多種因素，包括中港政策的持續支持、經濟的復蘇力度以及市場需求的變化。

另一方面，現時樓價由高位回落近三成，對投資者而言，吸引力明顯增加，加上樓市逆周期三大措施已取消，減息周期亦已開展，人大常委近日更通過提高地方債置換，總規模高達10萬億元人民幣，提振市場入市信心，觀望氣氛將一掃而空，本港樓市勢將迎來新機遇。

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]